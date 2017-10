Gazetari e pyet nëse do të martohet me shqiptar, Rita Ora: Po! 10 herë më mirë se me një të huaj (Video)

Rita Ora e ka treguar gjithmonë sa krenare është që është me origjinë Kosova. Suksesete saja po arrijnë majat, e ajo sërish flet me dashuri dhe krenari për Kosovën e saj.

Së fundmi Rita gjatë një interviste të dhënë ka befasuar përsëri fansat e saj.

Në një video të publikuar në Youtube, gazetari i tregon Ritës se ai është shqiptar.

Mirëpo Rita nuk e ka besuar këtë dhe i tha që ai të tregojë shqiponjën dykrenare të bërë tatuazh.

Por, gazetari i tregon se familja e tij është me origjinë nga Korça. “Prandaj besoj që ne të dy duhet të martohemi që të lumturojmë dy familjet tona shqiptare”, i thotë ai me shaka.

E përgjigjja e Ritës ishte e mrekullueshme.

Po! Besoj se kur martohesh me bashkëkombësit është 10 herë më mirë se me një të huaj”, përgjigjet Rita