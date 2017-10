Enca i vuri çmim vetes për një natë, shoku i Noizyt jep ofertën

Tweet on Twitter

Enca Haxhiaj gjithmonë pjesë e skandalave. Në komentet e një fotoje, Enca i vuri një çmim vetes për të kaluar natën me të, dhe shifra ishte 100 milionë euro.

E pavarësisht se u tha në kuadrin e shakasë, fansat nuk ngurruan të tregoheshin të gatshëm.

Me anë të një videoje live në Instagram, Enca sqaroi se komentin e kishte bërë me shaka e madje i kërkoi falje djalit me arsyetimin se e kishte ofenduar.

Mirëpo një nga djemtë e OTR duket se ka përfituar nga situata për t’u ngacmuar me ish-anëtaren e grupit.

Gjatë videos live, Don Vidi vazhdimisht komentonte shifra parash. Një herë 99 e më pas 100 milionë duke thumbuar artisten për deklaratën e saj.

Megjithatë Enca nuk i kushtoi fare rëndësi dhe përfundoi videon live.