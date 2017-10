Largohen të gjithë drejtorët e shkollave, kush do t’i zëvendësojë

Gjendja e arsimit në vend ka ndryshuar, por jo mjaftueshëm dhe për këtë arsye priten ndryshime në drjetimin e shkollave në vend.

Lajmi është konfirmuar nga kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes me ministrat në Vlorë, nga ku theksoi se është hapur loja për drejtorët dhe nëndrejtorët e shkollave, sidomos në rastet kur është konstatuar një nivel shqetësues injorance i këtyre drejtuesve.

Rama theksoi se këta drejtues shkollash janë nën nivelin e mësuesve dhe për këtë arsye do të ftohen 300 mësuesit më të mirë që të drejtojnë këto shkolla në vend, të cilët kanë dalë fitues në testimin kombëtar.

Ai deklaroi se askush nuk do t’ia dijë nëse këta mësues janë simpatizant të PS-së apo jo.

Sipas tij, mësuesit më të mirë të vendit, janë yll në ballë për qeverinë dhe ata duhet të jenë në drejtim.

Rama: Është hapur loja dhe është bërë baltë me drejtorët dhe nëndrejtorët e shkollave, sidomos në ato raste kur konstatohet nivel shqetësues injorance i drejtuesve, që janë nën nivelin e mësuesve, e për këtë arsye 300 mësuesit më të mirë do të ftohet të drejtohen shkollat në vend në vend të 300 drejtorëve më problematikë, as duam ta dinë ne se për kë votojnë mësuesit dhe a e duan a se duan partinë tonë, fare zero.

Kryeministri Edi Rama ka mbledhur për dy ditë (të premten dhe të shtunën) qeverinë në Vlorë . Mbledhja vjen në vijim të porosisë së Ramës për ta zhvendosur qeverinë në rrethe. Ministrat do të kenë disa aktivitete në institucione me deputetët e zonës.

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar më herët se qeveria do të zhvilloje çdo muaj mbledhjen në një prej qarqeve të vendit, ndërsa të njëjtën proçedurë edhe ministrat çdo muaj do të zhvillojnë takime me banorët e secilit qark për t’u njohur me problematikat e qytetarëve.