Detaje nga mbledhja e grupit të PD-së, Berisha i kërkon deputetëve të bëjnë ‘luftë’ në Kuvend

Ish-kryeministri i vendit, Sali Berisha, gjatë mbledhjes së grupit parlamentar te PD-së, gjatë ditës së sotme ka kërkuar nga deputetët e opozitës që të kenë një grup sa më shumë ‘luftarak’, në Kuvend.

Berisha ka kërkuar që të gjithë deputetët të flasin sa më shumë dhe të adresojnë çdo shkelje apo abuzim që bëhet nga ana e qeverisë.

Në lidhje me qëndrimin që PD do të mbaj në ditët në vazhdim, mësohet se demokratët do ta nisin nga Reforma Zgjedhore, ku do të shfrytëzojnë çdo hapësirë kushtetuese dhe ligjore që i jep të drejtë opozitës që të bëjë debat si; interpelanca, thirrje ministrash.

Mes të tjerash demokratët do të shohim mundësinë që të mblidhet Konferenca e Kryetarëve. Ndërkohë, debati për reformën Zgjedhore pritet të mbahet ditën e enjte, ndonëse u përfol që ajo që të mbahej të hënën.