Deputeti i PD-së: Po më dhimbsesh zoti kryeministër, të paska shtrënguar keq Tahiri

Ditë jo të qeta po paralajmëron edhe deputeti demokrat Flamur Noka, i cili në një reagim në rrjetet sociale pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama, shkruan se Saimir Tahiri e ka shtrënguar aq keq Ramën.

Noka shkruan se Rama është rudhur e mbledhur sa një grusht, dhe e paralajmëron atë se “shtrengatat qe po afrojne do te te shkulin ty dhe organizaten tende kriminale qe quhet qeveri”.

Statusi i plotë i deputetit Noka:

Po me dhimbsesh z Kryeminister.Te paska shternguar shume keq Saje qorri…Ato ecejaket e misionareve nga shtepia e tij ne tenden e paskan bere efektin… Po te shoh sot te rrudhur e te mbledhur sa nje grusht ..Po te shoh sot se po kercen pupthi pa pushim teksa flet ..Hapja e kutise se pandores se krimit se Saje qorrit ju ka bere te gjitheve te ktheheni ne avokat te zellshem te tij , biles edhe me tej, ne ushtar te tij . Kercen prifti nga belaja- thote populli .Druri i shtrember jo vetem qe u drejtua por na u be rrap madheshtor i patrazuar nga shterngatat..Por ke harruar se eshte vaditur 4 vjet nga krimi e droga ky rrapi jot se bashku me ty ..Dhe kete gje sot e dijn gjith shqiptaret por ca tefter te rendesishem i kane dhe nderkombetaret ..Shterngatat qe po afrojne do te te shkulin ty dhe organizaten tende kriminale qe quhet qeveri …Prisni prisni ..skeni pare asgje akoma…