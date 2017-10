’’Buçe dhe budallenj’’, Vasili i përgjigjet Braçes ‘’flakë për flakë’’

Erion Braçe sulmoi në FB pa emra dy politikanë që i cilësonte si “budallenj” në raport me qëndrimet e shprehura mbi politikat fiskale të qeverisë e më konkretisht me rivendosjen e TVSH-së për bizneset e vogla.

Nuk vonoi shumë, këtij statusi, iu përgjigj kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, i cili ka replikuar ashpër me Braçen edhe pse nuk e ka cilësuar me emër.

Statusi i Bracës:

Mengjesi bucet nga dy budallenj politike!

I pari,

thote se do bej lufte, do sfidoje maxhorancen me pyetje cdo te merkure e prej kesaj, “nuk ka kompromis me Qeverine”!

I marre komplet!

Kjo nuk eshte lufte, kjo eshte detyra e tij,

sanksionuar ne rregullore qemoti.

Madje,

jo vetem per te po per cdo deputet te Kuvendit.

Leri “lojat luftash”, bej detyren Kid!

I dyti,

vijon te behet “i madh” duke u fryre si gjithollog.

Ai di qe Tatimin mbi Vleren e Shtuar (TVSH) e paguan tregtari, i vogel, i mesem apo i madh dhe, vijon te thurre “mendim politik” mbi padijen e tij te thelle.

O politikan,

TVSH nuk e paguan tregtari, por konsumatori,

populli domethene, sa here qe ble mallra e sherbime,

madje edhe kur nuk e ka te shenuar ne kupon-sic eshte rasti i ketyre bizneseve te vogla.

Tregtari ne kete rast eshte thjesht agjenti fiskal i qeverise, tamam per te derdhur ne buxhet ate qe qytetari paguan si TVSH per cdo blerje te tij.

Ka nga keta tregtare qe nuk e derdhin ne buxhet ate qe i marrin qytetarit;

Ka nga keta tregtare qe duan te fshehin qe jane rritur e nuk pranojne fature malli me TVSH;

Ka nga tregtaret e medhenj qe ju pelqen biznesi me keta “te vegjlit” dhe bejne fatura nen vleren reale te tyre duke fshehur keshtu TVSH-ne reale;

Ka nga keta tregtaret e medhenj qe kane krijuar vete “te vegjlit” dhe mbyllin brenda “shtepise se tyre” fshehjen e TVSH-se reale qe duhet te paguajne.

Te gjithe keta vjedhin;

Popullin qe paguan TVSH per buxhetin e shtetit,

Buxhetin e shtetit qe duhet te arketoje ate qe populli paguan per te.

Kaq e thjeshte eshte;

Shume hajdute bashke pavaresisht nese shiten per “te vegjel’ apo “te medhenj”.

Patjeter qe politikanet budallenj jane mes tyre, paguahen prej tyre-vecanerisht nga te medhenjte e shumte prej politikes.

Pertej tyre, per shkak se po flasin dhe te tjere;

ka te vegjel reale te cilet duhen mbrojtur ende.

Jane ata qe bejne fare pak xhiro dhe nuk jane as zejtare e as berbere,

thuajse kane xhiron e ambulanteve por shesin ne kuvli mes lagjeve-vertiten deri ne 1 milion leke xhiro ne vit.

Keta shihni!

vo: duhen thene ca te verteta.

Reagimi i Vasilit

TVSH-ja dhe budallenjtë duatrokitës

Çudi e madhe me këta budallenjtë e çdo lloji, varieteti e gjatësie qofshin.

Vetë i bënë duart gjak e duartrokitën me të madhe kur ia hoqën TVSH-në biznesit të vogël dhe po vetë prapë i bëjnë duart gjak dhe po duartrokasin me të madhe tani që po ia vënë TVSH-në prapë.