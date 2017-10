Basha: Je në rrethin e kuq, Rama i përgjigjet: Shiko vizën e kuqe që të kanë vënë shqiptarët

Kryedemokrati Lulzim Basha akuzoi fort kryeministrin Edi Rama se karrigia e tij lidhet drejtpërdrejt me krimin dhe se duhet të largohet ai që të ikë edhe krimi.

Duke i kujtuar deklaratat e ambasadorin Lu, për klanet dhe familjet mafioze, ai i tha Ramës se ndërkombëtarët e kanë vënë tashmë në rreth të kuq.

“20 familje kriminale dhe4 klane mafioze, kam një vërejtje për ambasadorin Lu se e hapi gojën pas zgjedhjeve, por më mirë vonë se sa kurrë. Ti nuk je zgjidhja, por t’i je problemi. Partnerët i kanë dëgjuar kritikat e mija, flisnin për fara, zogj e peshq, por vetëm drogën se shikonin. Komuniteti ndërkombëtar të ka në rreth të kuq”,- tha Basha

Nuk vonoi përgjigjia e Ramës, Ky i fundit tha se Basha nuk duhet të merret me rrethin e tij, por duhet të shohë vizën e kuqe që i kanë vënë shqiptarët.

“Mos u merr me rrethin tim, shiko vizën e kuqe që ke ti, të vënë nga shqiptarët. Se sa më shumë vazhdon kështu aq më poshtë e çon opozitën dhe aq më të trashë do ta kesh vizën e kuqe kur të vijnë zgjedhjet e tjera. Me shqetëson që vendi ka një parti që kanë zënë karriget dhe nuk ka opozitë”.