Banda e Lushnjes historike, vrasjet monstruoze dhe të paharruara të grupeve kriminale

Edhe pse kanë kuluar 21 vite nga krijimi i Bandës së Lushnjes përsëri, hasmëritë në atë qytetet, vijojnë të jenë prezent.

ABC News sjellë të plotë, të gjithë dinamikën e ekzekutimeve, me dy grupeve, ai i Aldo Bares dhe Artur Dajës.

Banda kriminale famëkeqe e qytetit të Lushnjes e cila kishte si kryetar të saj Alfred Shkurtin, i njohur ndryshe si Aldo Bare e kishte pikun e saj të gjatë viteve 1997 dhe 1998.

Gjatë pretences së Prokurorisë së Krimeve të Rënda, kundërshtari kryesor i Aldo Bares ishte Artur Daja dhe konflikti kishte nisur nga vitit 1996.

Vrasjet janë të shumta të realizuara nga “Banda e Lushnjes” si prerja e kokës e deri te ekzekutimi i kundërshtarëve me tritol dhe me breshëri automatiku.

Vetëm një vit më vonë, konkretisht në korrik ‘97 në qytetin e Lushnjes u vra Ramadan Shkurti, vëllai i të pandehurit Alfred Shkurti.

Aldo Bare, së bashku me viktimën dhe Enver e Bardhyl Rabija ishin nisur në drejtim të lokalit ku ndodhej Artur Daja. Gjatë shkëmbimit të zjarrit ka mbetur i vdekur shtetasi Genci Kashari, i cili ishte në verandën e lokalit ku ndodhej edhe shënjestra Artur Daja. Aldo Bare së bashku me shokun e tij Enver Rabija, u larguan nga vendi i ngjarjes. Por të plagosur kishin mbetur ne automjet Ramadan Shkurti dhe Bardhyl Rabija. Vetëm pak çaste më vonë Daja, edhe ky i plagosur i afrohet kundërshtarëve të tij dhe qëllon nga afër villain e Aldo Bares dhe mikun e tij të ngushtë Bardhyl Rabija.

Në këto rrethana, pas vrasjes së vellait të Aldo Bares, ky i fundit me qellim hakmarrrjen ndaj Artur Dajës, krijoi të ashtëquajturën “Bandë e Lushnjes”. Sipas organit të akuzës, anëtar ishin Ilir Stergu, Afrim Hoxha, Arben Borici, Enver Borici dhe Enver Dondollaku.

Kalvari i vrasjeve vijoi. Objektivi ishte ekzekutimi dhe terrorizimi i të gjithë të familjarëve, të afërmve dhe miqve të Dajës. Kështu në 03 korrik të ‘97 në qytetin e Lushnjes u vra me armë zjarri shqiptaro-maqedonasi Xhevat Demiri, i cili ishte miku i Daja. Gjashtë muaj më vonë më 13 shkurt vritet Nimet Zeneli. Por historia e vrasjeve të përgjakshme të cilët ishin kundërshtarë të Aldo Bares dhe miq të Artur Dajës vazhdon. Brenda muajit shkurt të ’98 vriten në rrugën Kolonjë–Bitaj të rrethit Lushnjë, Masar Aliu dhe personi që ishte rastësisht me të Idajet Beqiri. Më 18 korrik të 98’në vendin e quajtur “Kodrat e ullinjve” u vra me breshëri automatiku Luan Bilbili, i cili konsiderohej si shok i ngushtë iArtur Dajës.

Por objektivin kryesor Ado Bare do ta realizonte 3 muaj më vonë. Konkretisht më 21 tetor 1998 në fshatin Grabian të Lushnjes, pasi e kishin djegur trupin më herët të Artur Dajës i presin kokën, duke e ekspozuar në të gjithë qytetin e Lushnjes.

Gjithashtu, emri i Aldo Bares lidhet edhe me akte të tjera kriminale të ndodhura gjatë viteve 2000-2005. Ai akozohet për vendosjen e lëndës eksploziv me telekomandë në stadiumin e futbollit të qytetit të Lushnjës. Për vrasjen në vitin 2000 të inspektorit të Policisë Krimianle Klejdi Bano.

Gjithashtu Bare u akuzua në janar të vitit 2005 për ekzekutimin e Klodian Haxhiut, si edhe vrasjen e biznesmenit Baki Taullaut. Ndërkohë dyshohet edhe me vrasje të tjera që janë të pazbardhura si ekzekutimi i ish-kryetarit të SHIK-ut, të rrethit Lushnjë Bashkim Shkurti dhe për vrasjen e ish-nënkryetarit të Bashkisë së qytetit Lushnjë, Drago Voshtima, vrasje këto të kryera në vitin 1998. ABCNEËS