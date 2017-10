Avokati u arrestua për mashtrim, shoferit të tij para dy vitesh i vunë tritol në makinë

Një avokat është vënë në pranga nga Policia e Tiranës, pasi dyshohet të ketë përfituar para me anë të mashtrimit nga familjarët e një personi që kishte humbur jetën në një aksident automobilistik.

Burime zyrtare të Policisë së Tiranës thanë se i arrestuari është 56-vjeçari nga Kukë- si, Myrteza Myftari, i cili studion e tij ligjore e ka në kryeqytet. Myftari është denoncuar disa ditë më parë nga familjarët e viktimës, të cilët pretendojnë se avokati ka përvetësuar 2.7 milionë lekë të rinj, të përfituara si dëmshpërblim për dëmin shëndetë- sor me pasojë vdekjen dhe ua ka dhënë duke i mashtruar.

Ka qenë shtetasi me iniciale M.S., që ka bërë kallëzim në zyrat e Antikrimit Ekonomik të Tiranës, ku ka deklaruar se shumën e parave të përfituara i dyshuari e kishte marrë më shumë se 4 vite më parë dhe nuk ua ka dhënë, duke e përfituar vetë dëmshpërblimin që i takonte familjes.

Bëhet fjalë për një ngjarje të ndodhur në vitin 2013, kur një kalimtar, shtetasi me iniciale F.R., është përplasur për vdekje nga një automjet. Nisur nga kallëzimi i familjarëve të viktimës, Policia ka kryer verifikimet e nevojshme dhe ka kryer arrestimin e avokatit me akuzën e mashtrimit dhe shpërdorimit të detyrës.

Shoferit të avokatit i vunë tritol në makinë 2 vjet më parë

Edhe para dy vitesh emri i avokatit Myrteza Myftari u lakua në kronikat e publikuara në media, pasi shoferi i tij i shpëtoi një atentati me eksploziv.

Më 16 maj të vitit 2015, në makinën e shtetasit A.A., shofer i Myftarit, u gjet një sasi tritoli dhe një granatë.

Burime nga Policia e Tiranës thanë në atë kohë se mesazhi ishte për avokatin, megjithatë ai e mohoi.

Tritoli dhe granata ishin të lidhura me një fije me diskun e makinës dhe shpërthimi do të ndodhte sapo mjeti të vihej në lëvizje. Pakoja u gjet në gomën e automjetit tip “Benz”, me pronar shtetasin A.A., nga Kukësi, banues në Tiranë, shofer i avokatit Myrteza Myftari.

I dëmtuari banonte pranë zonës që njihet si “Fusha e Aviacionit”, ndërsa makinën e kishte parkuar afër banesës. Me t’u lajmëruar për gjetjen e tritolit, ekspertët xhenierë arritën ta çaktivizojnë këtë mekanizëm shpërthyes.

Granata do të aktivizohej me anën e një fijeje teli, e cila ishte e lidhur me ndezësin e granatës, që ishte lidhur me gomën. Për të arritur një efekt më të dëshirueshëm, autorët kishin shtuar edhe një pako të vogël tritoli, e cila mendohet se ishte e paketimit 50 gramë, teksa lënda plasëse do të shpërthente në momentin e lëvizjes së mjetit. Pas evidentimit të granatës, policia rrethoi zonën dhe largoi banorët që ndodheshin aty pranë.

Nga burimet e policisë u mësua se pronari i mjetit ishte i punësuar si shofer i avokatit Myrteza Myftari, i cili ushtron aktivitetin e tij në Tiranë. Nga ana e tij, avokati pranoi se kishte njohje familjare, por se ky person nuk punonte si shofer i tij./panorama