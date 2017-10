Atentati me tre të plagosur në Vlorë, burgoset Ferdinant Llanaj

Shtetasi Ferdinant Llanaj mori masën “arrest me burg” nga gjykata e Vlorës, pas atentatit me 3 të plagosur.

Në përfundim të hetimeve lidhur me armën e zjarrit Pistoletë të gjetur në vendngjarje, ka rezultuar ti përkasë Llanajt, i cili është arrestuar në flagrancë nga policia për prodhim dhe mbajtje paleje të armëve luftarake.

NGJARJA

Atentati i dy ditëve më parë në Vlorë, që për pak u mori jetën e tre personave, mes të cilëve edhe një fëmije 8 vjeç, dyshohet se është kryer nga vrasës me pagesë.

Kamerat e sigurisë së një karburanti, por edhe të disa bizneseve përreth vendit të krimit, kanë fiksuar të gjithë dinamikën e ngjarjes. Një makinë tip “BMË”, me xhama të zinj, e ka pritur shënjestrën.

Më pas, dy persona që kanë qenë me maska, kanë qëlluar me armë automatike makinën tip “Benz”, me targë VL 6368 C, që i përkiste shënjestrës së këtij atentati, Ferdinand Llanajt.

I plagosur lehtë mbeti edhe djali i tij, B. Llanaj, si dhe 50- vjeçari Dritan Bega. Autorët kanë qëlluar nga pjesa anësore dhe ballore e “Benz”-it, duke e bërë shoshë atë. Në këtë moment është kundërpërgjigjur me zjarr 39-vjeçari Llanaj, i cili ka dalë nga makina.

Por për shkak të plagëve të shkaktuara në trup, ai ka humbur ndjenjat, duke rënë në tokë. Policia e sekuestroi armën e tij, pistoletë, dhe dje i komunikoi Ferdinand Llanajt arrestimin për armëmbajtje. Ai është marrë në pyetje për atentatin e ndodhur, që e pati në shënjestër, por Llanaj nuk ka dhënë shumë detaje, përveçse ato që vetë policia i kishte si të dyshuara sa u përket pistave të hetimit.

“Nuk i kam parë autorët… Duan të më eliminojnë. Dyshoj se ndodhi për hakmarrje”, është shprehur 39-vjeçari për grupin e hetimit, duke tentuar në këtë mënyrë të “legjitimojë” edhe armëmbajtjen. Familja e tij është në hasmëri pas disa ngjarjeve të rënda që kanë ndodhur në Vlorë. I vëllai, Aleksandër Llanaj, është në burg si autor i “Masakrës së Çoles”, ndodhur në prill të 2015-s. Ndërsa babai i tij, Baftjar Llanaj, u vra në vitin 2011 për hakmarrje, pasi në vitin 2005 kishte vrarë një tjetër shtetas në Selenicë.

Burime nga grupi i hetimit në Vlorë bënë të ditur se Ferdinand Llanaj ndodhet ende në gjendje kritike, pasi nga breshëria e dy armëve automatike ai ka marrë 10 plumba në trup. Fatmirësisht, plumbat nuk i kanë prekur organet jetësore. Ndërkaq, i plagosuri tjetër Dritan Bega ka marrë 4 plumba, por është jashtë rrezikut për jetën.

Një plumb i ka prekur krahun edhe djalit 8-vjeçar të Llanajt, por plaga mund të konsiderohet më së shumti si një gërvishtje. Policia ka shoqëruar deri më tani 10 persona, por sipas të dhënave, ata janë pyetur në cilësinë e dëshmitarit.

Ndërkaq, nuk konfirmohet nëse mes tyre janë pjesëtarë të familjes Xhaferri, apo edhe të fiseve të tjera, me të cilat tashmë familja Llanaj është në hasmëri. Policia ka bërë sekuestrimin e automjetit tip “Mercedes-Benz”, me targa VL 6368 C, i cili u qëllua me breshëri nga atentatorët. Nga Policia është sekuestruar edhe automjeti tip “Renault Clio”, i cili ishte i parkuar në zonë dhe pati dëmtime gjatë shkëmbimit të zjarrit.

Gjithashtu u sekuestruan edhe disa aparate celularë dhe një shumë prej 16 milionësh lekë të vjetër, të gjetura në makinën e Llanajt. Sipas Policisë, mjeti tjetër është bllokuar për të kryer vetëm veprime procedurale, duke qenë se është dëmtuar nga plumbat, por nuk ka lidhje me ngjarjen e ndodhur.

Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 09:30 të së dielës, kur në rrugë kanë qenë dhjetëra qytetarë. Ata përjetuan momente paniku, kur plumbat vërshuan drejt makinës “Benz”, por që rrezikuan edhe jetën e tyre. Dëshmitarëve të këtij krimi të rëndë iu desh që në momentet e para t’u jepnin edhe ndihmë të plagosurve. Mes tyre ishte edhe fëmija 8- vjeçar, i cili ka zbritur nga mjeti i terrorizuar e me britma, kur ka parë të atin të rënë përtokë dhe të përgjakur.