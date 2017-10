Akzuohet për shprëndarje të kokainës, arrestohet i riu në Shkodër

Policia e Shkodrës ka arrestuar një 26 vjeçar i akuzuar për shprëndarje të kokainës. Blutë bëjnë me dije që në pranga ka rënë shtetasi Blerim Harusha

Njoftimi i policisë

Sekuestrohen 118 doza me lëndë narkotike të dyshuar Kokainë

Me datë 05.10.2017 nga strukturat e Seksionit kundër narkotikeve të D. V. P. Shkodër, në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër si rezultat i operacionit ku janë përdorur metoda speciale të hetimit, u arrestua në flagrancë shtetasi:

Blerim Harusha, 26 vjeç, banues në lagjen “Ajasem” Shkodër.

Arrestimi i shtetasit të lartëpërmendur u bë pasi në vendin e quajtur “Pedonale” në lagjen “Vasil Shanto”, gjatë kontrollit fizik të ushtruar nga Policia iu gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 4 doza lëndë narkotike e dyshuar Kokainë.

Gjithashtu gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e këtij shtetasi u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 114 doza të tjera të lendës narkotike e dyshuar Kokainë.

Gjithashtu u sekuestruan në cilësinë e provës materiale edhe 9 telefona celularë dhe disa kartëmonedha me vlera të ndryshme.

Materialet do ti kalojnë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprën “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal.