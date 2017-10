Akuzohet për shfrytëzim prostitucioni dhe trafik droge, kapet ‘’bosi’’ i Durrësit

Policia e Durrësit ka arrestuar një 38 vjeçar pasi shfrytëzonte femra për prostitucion dhe shpërndante drogë në lokalet e natës.

Pas finalizimit të operacionit ”Postieri”, blutë njoftojnë se ka arrestuar në flagrancë shtetasin me inciale H.P 38 vjeç , banues në Durrës.

Njoftimi i policisë:

Operacioni nga Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit të Organizuar në D.V.P.Durrës.

Arrestohet në flagrancë një shtetas, i cili dyshohet se shfrytëzonte femra për prostitucion dhe shpërndante lëndë narkotike “Kokainë” në lokalet e natës.

Sekuestrohen Kokainë, një automjet dhe telefona celularë.

Specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit të Organizuar në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës më bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, pas një hetimi 6- mujor me metoda speciale kanë finalizuar me sukses operacionin e koduar “Postieri”.

Është arrestuar në flagrancë shtetasi:

• H.P 38 vjeç , banues në Durrës.

Gjatë veprimeve hetimore të kryera nga ana e Specialistëve të Sektorit për Hetimin e Krimit të Organizuar është dokumentuar se shtetasi i mësipërm shfrytëzonte femra për prostitucion kundrejt pagesës prej 50 € dhe shpërndante lëndë narkotike në lokalet e natës, kryesisht në zonën e Plazhit.

Janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale:

• 22 doza lëndë narkotike e dyshuar e llojit Kokainë;

• një automjet tip Toyota Yaris;

• 2 telefona celularë.

E.P është person me precedentë penal të mëparshëm në fushën e veprave penale kundër pronës.

Për shkak të hetimeve nuk japim më shumë detaje rreth ngjarjes.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale

” Shfrytëzim prostitucioni” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” parashikuar në nenet 114 dhe 283 të Kodit Penal.