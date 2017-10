Akuzohen për grabitje, arrestohen 4 adoleshentët në Tiranë

Policia e Tiranës ka finalizuar me sukses operacioni “Mesnata”, duke arrestuar 4 persona. Sipas policisë, këta të fundit, kryenin vjedhje tek kodrat e Liqenit Artificial

Blutë bëjnë me dije se në pranga kanë rënë shtetasit:

• E. Gj., 15 vjeç, banues në Tiranë

• K. H., 17 vjeç, banues në Tiranë.

• E.M., 16 vjeç, banues në Tiranë

• A. Gj., 18 vjeç, banues në Tiranë

Shtetasve të sipërpërmendur, iu është arritur t’i dokumentohet me prova ligjore se janë autorë të ngjarjeve të ndodhura më: – 08.10.2017, kanë vjedhur me dhunë, aparatin telefonik të markës “IPhone 7”, shtetasit L. R. – 08.10.2017, kanë vjedhur me dhunë, aparatin telefonik të markës “Samsung S5”, shtetasit K. Gj. – 10.09.2017 , kanë vjedhur me dhunë, aparatet telefonik të markave “Samsung S7 EG” dhe “IPhone 5S”, shtetasve T. H. dhe R. C. – 14.06.2017, kanë vjedhur me dhunë, aparatin telefonik të markës “Samsung Galaxy S6”, shtetases E. G.

Në kuadër të këtij operacioni është bërë e mundur gjetja dhe sekuestrimi në cilësinë e provës materiale të: – Një “IPhone 7”, në pronësi të shtetasit L. R. – Një “Samsung S 5”, në pronësi të shtetasit K. Gj. – Një “Samsung S 7 EG”, në pronësi të shtetasit T. H. – 15 gramë lëndë e dyshuar narkotike e llojit Cannabis Sativa. – Një krehër pistolete pa fishekë. – Një kaçavidë me ngjyrë blu të cilën e përdornin për të bërë vjedhjet. Materialet proceduriale do t’i kalojnë Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë për veprat penale, ‘’Vjedhje me dhunë”, e kryer në bashkëpunim dhe “Prodhim dhe mbajtje e lëndëve narkotike”, parashikuar nga nenet 193-25 dhe 283 të Kodit Penal.