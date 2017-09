Reagimi/ “2 votat pro Ruçit u sajuan, njësoj siç bënte Sigurimi dikur”

Deputeti demokrat Tritan Shehu ka konfirmuar sot qëndrimin e selisë blu se dy votat aq shumë të diskutuara që mori më tepër Gramoz Ruçi janë në fakt një sajesë e maxhorancës.

Sipas tij, votat u manipuluan, njësoj siç bënte përpara viteve 90 Sigurimi i Shtetit.

Postimi i Shehut

PD VOTOI SOT NE PERPUTHJE TE PLOTE ME PRINCIPET TONA DEMOKRATIKE, BESNIKE E IDEALEVE TE DHJETORIT.

Kjo ishte sot ne Kuvend vota e PD, pa asnje ekuivok, e qarte, direkte e pa interpretime apo “mos pjesemarje”!

KJO ESHTE SHUME E RENDESISHME PER ECURINE TONE TE PERBASHKET NE KETE LEGJISLATURE SFIDASH HISTORIKE.

Nje keshille miqesore per ata qe me te drejte e realisht jane inatosur per dy vota te inskenuara ashtu si “sigurimi” i djeshem dinte te thurte:

ASKUSH NGA NE NUK DUHET TE BJERE PRE E ATYRE, QE ME TRASHEGIMINE DIABOLIKE NGA E DIKURSHMJA, GJETEN MENYREN PER TE MANIPULUAR SOT NJE PROCES VOTIMI, PIKERISHT PER TE KRIJUAR TE TILLA DIVERSIONE, GJE PER TE CILAT JANE “MJESHTRA”.

Dicka ne fund: si mund t’i besohet nje rezultati votimi te nxjerre nga nje Komision ku PD me te drejte vendosi te mos kishte perfaqesuesit e saj?!

PAVARESISHT CDO MENYRE INTERPRETIMI, DITA E SOTME VECSE KONFIRMOI EDHE NJE HERE VULLNETIN TONE DEMOKRATIK, SI DHE MESKINITETIN E METOTAVE TE REMINISHENCAVE DIKTATORIALE, CILADO QOFSHIN ATO!