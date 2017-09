Vjedh të pasurit, paratë ua fal të varfërve, pranga 9 “skifterave” shqiptarë në Itali

Policia italiane ka arrestuar 9 shqiptarë për vjedhje banesash. Ata i përkisnin një bande të vetme e cila ka kryer 18 grabitje për pak muaj. Njëri prej tyre e konsideronte veten “Robin Hood”, pasi në facebook shkruante se “vjedh të pasurit për t’ua shpërndarë të varfërve”.

Policia italiane ka shkatërruar bandën shqiptare, e cila ishte e specializuar në vjedhjet e banesave. Lajmi është bërë I ditur nga mediat e vendit fqinj që shkruajnë se organizata është përgjegjëse për grabitjen e 18 banesave mes nëntorit të 2016 dhe shkurtit të 2017. Pas një hetimi të gjatë, në pranga kanë përfunduar 9 persona, të gjithë shtetas shqiptarë.

Disa prej tyre janë identifikuar me inicialet: L.P 38 vjeç; S.A 29 vjeç, K.H 24 vjeç dhe A.G 28 vjeç. Ata qëndronin në Milano dhe Bergamo.

Njëri prej tyre shkruante në gjuhën shqipe “hajdut” në Facebook tek profesioni. Ndërsa një tjetër ishte më poetik duke e krahasuar veten me Robin Hudin: “Vjedhim të pasurit për t’ua shpërndarë të varfërve”.

Mediat italiane bëjnë me dije se shtetasi A.G është arrestuar nga policia në bordin e një furgoni ndërsa po drejtohej për në Shqipëri. Në mjet janë gjetur dhe sekuestruar bizhuteri të shtrenjta, kompjutera, telefona, tabletë dhe materiale të ndryshme. Të gjitha objektet korrespondojnë me ato të vjedhura në 18 operacionet e “Robin Hudëve” shqiptarë.

Gjithashtu janë gjetur edhe 2 makina të vjedhura si dhe një shumë prej 40 mijë eurosh. Të gjitha u janë kthyer viktimave që janë grabitur. Banda shqiptare është zbuluar falë kamerave të sigurisë dhe përgjimeve të telefonatave. Sipas mediave italiane bëhet fjalë për një rrjet të mirëorganizuar. Shqiptarët shpeshherë bisedonin mes tyre për të ndërruar ekipet e vjedhjeve dhe territorin.