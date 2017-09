Vettingu në vend, reagon Bregu: Loja e shëmtuar e politikës nuk ndalet

Një reagim nga Maljinda Bregu ka ardhur pas debateve të ditëve të fundit për organikën e Institucioneve të Pavarura të Vettingut.

Përmes një postimi në FB, ish- deputetja e PD shkruan se: Vettingu duhet, por asnjë nuk e do vettingun.

Postimi i plotë:

Debati i diteve te fundit per organiken e Institucioneve te Pavarura te Vettingut eshte as me pak e as me shume, por vazhdimi i lojes te shemtuar politike me procesin kyc te Reformes ne Drejtesi.

Qe te mos keqkuptohem po e them qarte qe ne krye: Vettingu duhet, por asnje nuk e do!

Menyra se si iu qasem keto dy vitet e fundit Reformes ne Drejtesi, -kakofonia dhe mungesa e koherences ne betejen politike te PD-se me te; largimi nga Komisioni i Reformes ne Drejtesi pikerisht kur diskutohej ligji i Vetting-ut;bllokimi i votimit te Vettingut per muaj me radhe si pasoje e bojkotit te opozites; shpallja e tij nga Lulzim Basha si “projekt mafioz i nderkombetareve”; tallja e vazhdueshme e Kryeministrit dhe perfitimi nga pantonima politike e opozites per ta shpallur veten, heronj te Reformes ne Drejtesi, shto ketu dhe perzgjedhjen e kandidateve qe do te kryejne Vettingun, -jane deshmia me e mire e lehtesise se paperballueshme me te cilen eshte shoqeruar ky proces.

I njejti ajer loje ndjehet edhe sot.

Une do te isha shume dakord qe komisioneret e Vettingut te kene staf dhe page me te larte se niveli i pagave ne Shqiperi.Thene ndryshe, dakord me cdo propozim edhe pse jo racional per realitetin shqiptar,por me kusht qe ky te vendoste nje standart logjik te pakundershtueshem e mbi te gjitha te paekzagjeruar per cdo institucion te ri qe ngrihet nga ky ligj.

Sigurisht qe nese nuk do te ishte mallkuar kaq shume vettingu, edhe kandidatet do te kishin qene me te mire.

Por nuk me rrihet pa thene qe nese debati

per rendesine e Vetting-ut katandiset neser me vote pro e vote kunder per nivelin e pagave e organiken e stafit, dhe kjo perkthehet si mbeshtetje politike dhe/ ose bllokim politik i Vettingut, ne thjesht kemi patur frike ta mendojme seriozisht kete pune.

Nese eshte “projekt mafioz i nderkombetareve per t’ ja lene Drejtesine Edi Rames”-neser Lulzim Basha duhet te argumentoje me fakte, kete teze.

Mbase ne Qershor kur u votua ligji nuk e bente dot, se nuk e linte marreveshja e Maj-it. Por neser i duhet ta beje. Ka mundesine te mbrojtjes se ligjshme te ndjesise se tij te pameshirshme per drejtesi te pakapur!

Kjo do te ishte beteje dhe jo te votosh kunder se nuk te ze vendi, meqe komisioneret e vettingut s’ do marrin 10000 euro page ne muaj!

Mund ta beje neser, si njeri qe vetem parimet e udheheqin ne jete, pa llogari buxheti dhe me ashpersi juristi!