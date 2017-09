Vdekja e turistes ruse në Ksamil, publikohet rezultati e ekspertizës

Një muaj pas vdekjes së turistës ruse në Ksamil, del përgjigja e ekspertizës.15-vjeçarja, Ksenia Riok, e cila gjeti vdekjen pasi u godit nga një motor uji. Ndërsa për ngjarjen eshte i akuzuar dhe ndodhet në burg Ermal Fataj.

Rezultatet e ekspertizës:

1. Nga mostra ekzaminuar mbi bazën e ADN-së përgatitur nga njëra prej dy fijeve të flokut (provë materiale) objekt i këtij ekspertimi, marrë gjatë kqyrjes së mjetit lundrues me mbishkrimin “Mali” nuk u përftua asnjë profil gjenetik dhe për rrjedhim kjo fije floku nuk ka vlera identifikuese individuale me analizën e ADN-së, por ajo mund të ekzaminohet me analizën e ADN-së mitokondriale e cila nuk kryhet në I.P.SH.

2. Nga mostra ekzaminuar mbi bazën e ADN-së përgatitur nga njëra prej tre fijeve të flokut (provë materiale 2) objekt i këtij ekspertimi, marrë gjatë kqyrjes së mjetit lundrues me mbishkrimin “Mali” nuk u përftua asnjë profil gjenetik dhe për rrjedhim kjo fije floku nuk ka vlera identifikuese individuale me analizën e ADN-së, por ajo mund të ekzaminohet me ADN-së mitokondriale e cila nuk kryhet në I.P.SH.

3. Nga mostra ekzaminuar mbi bazën e ADN-së përgatitur nga njëra prej tre fijeve të flokut (provë materiale 3) objekt i këtij ekspertimi, marrë gjatë kqyrjes së mjetit lundrues me mbishkrimin “Mali” nuk u përftua asnjë profil gjenetik dhe për rrjedhim kjo fije floku nuk ka vlera identifikuese individuale me analizën e ADN-së, por ajo mund të ekzaminohet me ADN-së mitokondriale e cila nuk kryhet në I.P.SH.