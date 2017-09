Topalli: Basha në mbledhje grupi foli për “dokrra hini”, jo për votat e shitura për Gramoz Rucin

Ish-deputetja e PD, Jozefina Topalli me nje deklarate kritike ndaj Lulzim Bashes, ka theksuar se kreu i demokrateve nuk ka pasur asnje shqetesim ne lidhje me rrjedhjen e votave te opozites per Gramoz Rucin si kryetar Kuvendi. Topalli thekson se Basha ka folur per dokrra, por jo per votat e opozites qe u blene qe ne seancen e pare.

Ne mbrojtje te se vertetes.

Dje Basha pas mbledhjes se grupit shperndau ne media nje deklarate qe kishte dhe fjaline:

“Kush shet votën nuk do të ketë vend në grupin tonë parlamentar.”

Kjo eshte nje tjeter genjeshter , pervecse hipokrizi e Lulzim Bashes. Kete e konfirmon qendrimi i vete LB.

Pas votimit te kryetarit te Kuvendit edhe me votat e PD ka patur dy mbledhje.

E para eshte bere me kryesine e Grupit parlamentar, ku merr pjese kryetari i listes , nenkryetaret dhe kryetaret e komisioneve parlamentare, dhe diskutohen qendrimet politike qe duhet te diskutohen ne grup.

Kjo ka zgjatur rreth 1 ore. Ne kete mbledhje Basha per asnje rast, ne asnje sekond nuk ka ngritur ceshtjen e votimit te Rucit edhe me vota nga PD .

Ai jo vetem nuk ka shprehur asnje qendrim , por nuk ka patur asnje fjale dhe asnje shqetesim per shitjen e votes te grupit te tij (qe ne seancen e pare).

E njejta sjellje ka vazhduar edhe ne mbledhjen e grupit, ku kane folur per hava: kane folur per strategji komunikimi, per muhabete kafje , per dokrra hini por jo per politike dhe as per votat qe i dhuruan Rucit..

Njelloj si ne mbledhjen e pare,Luli perseri ka heshtur si fija e barit deri kur Berisha ka ngritur ceshtjen.

Kjo eshte e verteta.

Cdo fjale e tij pas kesaj eshte e genjeshter ; cdo qendrim i tij me pas eshte i rreme. Sjellja e tij eshte krejt hipokrite.

Ajo shpreh edhe nje here krizen e thelle morale ne lidershipin qe mban sigles e PD.

Disave kjo genjeshter mund t’i duket e vogel; dmth thjeshte nje rrene mes shume te tjerave ,por per mua eshte shume me teper.

Te gjithe e dijne se Basha nuk ka respekt per te verteten.

Por e verteta eshte baza e perbashket nga e cila ndertohet cdo gje.Ne te kundert gjeja shembet, sic po ndodh ne fakt.

Ndershmerisht raporti me te verteten eshte baza e karakterit.

Ne e dijme se edhe politikane te tjere genjejne, por Lulzim Basha eshte nje kategori ndryshe.

Politikanet e tjere edhe bejne perpjekje per ruajtjen e reputacionit.

Luli genjen edhe per vete “gezimin” e rrenes….

Kesaj radhe ai po e perdor skandalin edhe per te kercenuar grupin…me synim kontrollin personal te tij.

Sjellja e tij eshte tipike e njerezve qe nuk frymezojne, e atyre pa lidership moral, pa asnje parim , te pa afte per te udhehequr, modelin e te cilit e kemi vuajtur per gjysem shekulli.

Nje shkarravine e ketij modeli eshte teper per shqiptaret ne 2017.

Dhe per kete do paguaje vendi deri sa te beje zgjidhje .

Per sa kohe nje kryetar i rreme te qendroje ne krye te opozites , Edi Rama do sundoje pa asnje problem.