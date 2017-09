Të vërtetat që nuk i dinit për rakinë shqiptare, mund t’ju marrë jetën

Një investigim i “KlanPlus” ka zbuluar mashtrimin me pijet alkoolike në vendin tonë.

Rakia e rrushit e prodhuar në Skrapar është një markë e njohur e kësaj pije tradicionale shqiptare, por rakia e Skraparit mund të

prodhohet në çdo qytet tashmë. Këto shishe që shiten në marketet e Tiranës, ndryshe nga çfarë shkruhet në etiketë, përmbajnë pije me tregues jonormalë.

Televizioni Klan Plus ka bërë analizën e pesë mostrave të verës dhe

rakisë pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

“Përsa i përket aciditetit të përgjithshëm të shprehur në acid acetik

është në 297.19 miligramë për 100 mililitra… kjo do të thotë se është

një shifër shumë e lartë… Shikojmë anhidritin sulfuror të lirë, është

73.6, kurse standardi e përmban 30. Këtu subjekti duhet të

ndëshkohet me gjobë, ose duhet të tërhiqet produkti nga tregu.”

Me tregues tërësisht jashtë standardeve është edhe rakia e hapur

ose ajo që rëndom emërtohet si raki shtëpie dhe që shitet nëpër

markete e pijetore. Edhe verërat e analizuara rezultojnë të rreme

dhe me tregues të rrezikshëm, që sipas ekspertëve, duhet të

tërhiqen nga tregu. Analizat kanë nxjerrë edhe elementë të tjerë të

dëmshëm për shëndetin e njeriut.

Në mostra janë gjetur acid tartrik, acid acetik apo anhitrid sulfuror,

të gjitha mbi normat e lejuara.

Sipas ekspertit, konsumatorët janë para një rreziku të madh.

“Nëqoftëse këto ngjyrues, që përdoren në industrinë ushqimore,

shtohen në sasi shumë të madhe, dëmtohet kryesisht mëlçia.

Aciditeti acetik i lartë, organizmi në të tilla raste nuk e përballon dhe

bëhet asksues.

Element tjetër është edhe acidi citrik i lartë, që bën që pasojat t’i vuajnë veshkat e konsumatorit.”

Shehi shprehet se falsikimi i pijeve është një rrezik serioz, jo vetëm

për konsumatorët, por ndikon edhe në deformimin e tregut, pasi

shitet me çmime më të lira, duke shkatërruar prodhuesit seriozë në

këtë fushë.

Në fillim të viteve ’90 lokalet e kryeqytetit u furnizuan masivisht me

pije të prodhuara në mënyrë articiale, duke përdorur deri dhe

alkool etilik ose alkool industrial, si pasojë e të cilit të paktën 7

persona gjetën vdekjen, raporton “KlanPlus”.