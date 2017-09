Takimi me dyer të mbyllura, kryeministri ka disa porosi për deputetët e PS

Kryeministri Rama, pas fjalës së hapur që mbajti para deputetëve në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-së, ka vijuar me të tjera porosi për ta në takimin që u mbajt me dyer të mbyllura.

Mësohet se ai u ka kërkuar në mënyrë të prerë deputetëve që të jenë të gjithë të pranishëm në seancën e nesërme, në të parën seancë të Kuvendit të ri të Shqipërisë, ku do të bëhet votimi i Gramoz Ruçit si kryetari i ri i Kuvendit.

“Asnjë të mos mungojë në seancë nesër. Duhet korrektesë maksimale”-u ka thënë Rama deputetëve.

Me tej Rama ka theksuart se nuk do te kete asnje emerim pa nivelin e kerkuar profesional dhe do te kete nje fokusim te madh tek marredhenia Qeveri-deputet.

Rama ka folur per nje marreveshje qe do te nenshkruhet dhe qe do te kete nje zbatim rigoroz.