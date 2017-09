Sulmi në Elbasan me makinën e blinduar, dënim me burg dy të arresturve, një tjetër lirohet

Pas arrestimeve të bujshme në Elbasan, kur policia njoftoi se biznesmeni me makinën e blinduar përplasi automjetin e zv/shefit të policisë, gjykata ka caktuar sot masat e sigurisë për tre të arrestuarit.

Në gjyq kanë dalë të arrestuarit, Ledio Zabeli, 26 vjeç, Kelmend Xhaferri, 35 vjeç dhe Valmir Dedja, 44 vjeç. Gjykata ka vendosur te lere ne arrest shtepie Klemend Xhaferrin, te cilit gjate kontrollit policor iu gjet një pushkë sportive pa leje.

Nderkohe qe ka lene ne arrest me burg Zabelin dhe Dedjan.

Dedja eshte me detyrë roje i tregut Agro – Ushqimor dhe u arrestua se ka kundërshtuar urdhrin e Punonjësit të Policisë duke mos lejuar hapjen e derës së tregut.

Kurse Zabeli, ishte pasagjer në mjetin tip “Range Rover” me targa AA 040 OJ që drejtohej nga shtetasi Kelmend Xhaferri dhe gjate kontrollit iu gjet lende narkotike.

Arrestimet në Elbasan

Policia ka arritur të ndalojë dy personat që gjenden në mjetin luksoz “Range Rover”, përkatësisht shoferin Kelmend Xhaferri dhe pasagjerin Ledio Zabeli.

Po kështu është ndaluar edhe roja i tregut ushqimor.Ngjarja po hetohet nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe me urdhër të saj janë prerë fletë-arrestet për personat e ndaluar:

1.Ledio Zabeli, 26 vjeç banues në Elbasan që ishte pasagjer në mjetin tip “Range Rover” me targa AA 040 OJ që drejtohej nga shtetasi Kelmend Xhaferri. Gjatë kontrollit të banesës iu gjet dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale një sasi materiali bimor i dyshuar Cannabis Sativa. Ai akuzohet për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve.

2.Kelmend Xhaferri, 35 vjeç banues në Elbasan. Gjatë kontrollit të banesës, të ushtruar nga efektivat e policisë grupi hetimor ka gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale: Një pushkë sportive pa leje. Ai akuzohet për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.

3. Valmir Dedja, 44 vjeç banues në Elbasan, me detyrë roje i tregut Agro – Ushqimor. Ai ka kundërshtuar urdhrin e Punonjësit të Policisë duke mos lejuar hapjen e derës së tregut./panorama