Si të ulni barkun e fryrë, receta që ka shpëtuar mijëra njerëz

Shkaqet e barkut te fryre

Shkaku i pare i barkut te fryre eshte padyshim kequshqyerja. Nese ju hani nje ushqim te caktuar dhe ju shtohet fryrja e barkut duke krijuar probleme, atehere ju mund te jeni intolerante ndaj atij ushqimi. Per shembull, mund te zbuloni se jeni intolerante ndaj laktozes ose ndaj glutenit.

Shkaqe te tjera te shpeshta per barkun e fryre jane:

• Marrja e ushqimeve inflamatore;

• Ceroza e melgise, shpesh per shkak te abuzimit me alkoolin;

• Disa lloje te kancerit te tilla si ato ne zorren e trashe;

• Krijimi i nje inflamacioni te thjeshte i zorres se trashe, i njohur gjithashtu si koliti;

• Akumulimi i tensionit psikologjik;

• Konsumi i tepert i ushqimit dhe ujit ne periudha te shkurtra kohore;

• Mbyllje zorreve;

• Zakoni i ngrenies shpejt;

• Disa intoleranca ushqimore;

Simptomat e barkut te fryre

Nje nga simptomat kryesore kur ke nje bark te fryre eshte rritja ne vellim e pjeses se belit ne trup. Barku gjithashtu eshte veganerisht i forte dhe i tensionuar. Edhe pse shkaku i fundit eshte nje rritje e shpejte e gazit ne brendesi te stomakut, zorret dhe stomaku kane shume simptoma si: diarre, kapsllek, fryrje, dhimbje barku etj.

Bark i fryre: Per te parandaluar simptomat e barkut te fryre eshte e keshillueshme qe se pari te eliminoni ato burime te stresit te tepruar qe shkaktojne parehati. Kur kjo nuk eshte e mundur, do te ishte ndihme e mire perdorimi i teknikave te relaksimit. Perveg kesaj, duhet te hidratoni trupin tuaj ne menyren e duhur, pasi shpesh nje bark i fryre eshte shkaktuar nga nje mbajtje e ujit. Duhet te merrni te pakten nje liter e gjysme uje ne dite.

Qfare ushqimesh duhet te konsumoni dhe cilat te shmangni

Paralajmerimi i pare eshte te hame shume ngadale, veganerisht neqoftese ne mendojme se nuk kemi kohe te mjaftueshme. Kjo, ne fakt, do te prodhoje menjehere dhimbje dhe shqetesime qe rezultojne ne enjtje te barkut.

Ne mesin e ushqimeve te dobishme per ata qe vuajne nga nje bark i fryre jane: gaji jeshil, kosi i thjeshte, piperi, peshku, speci djeges dhe lakra e kuqe. Te gjitha ushqimet e listuara me siper perbejne alternativa te vlefshme per kaq shume ilage apo mjete te tjera qe luftojne simptomat e barkut te fryre. Keto jane llojet e ushqimeve natyrore qe ndihmojne dhe mbeshtesin detoksifikimin, si dhe stimulimin e te gjitha aktiviteteve te mangeta te zorreve ne rastet e barkut te fryre. Keto ushqime jane nje ndikim i drejtperdrejte ne sasine e gazitte pranishem ne zonen e stomakut ne zorre, per kete arsye duhet te shmangen (ose te pakten te reduktohen) ushqime te tilla si karbohidratet per sasine e tyre te tepert me niseshte, salcat shume pikante dhe bishtajoret.

Nje permbledhje e atyre ushqimeve qe duhet te hani nese keni nje bark te fryre: kos, perime, molle, kivi, leng ananasi, embelsira me oriz, buke integrale dhe mjalte.

Dhe ketu jane ushqimet qe rrisin fryrjen e barkut: bishtajoret, lulelakra, brokoli, qepa, speci djeges dhe agrumet.

Jeni duke pyetur veten: po me mishin Qfare ndodhi? Jane te lejuar gjeli i detit dhe pula e pjekur ne skare. Mund te hani edhe veze, djathe me pak yndyre, ton ne uje dhe peshk te zier. Se fundmi, ju duhet te konsumoni te pakten 5 vakte ne dite, me kusht qe ata jane te permasave te vogla, ne menyre qe te behet nje tretje e mire pa u grumbulluar shume ajer ne stomak.

Ne dieten ushqimore, per ata qe vuajne nga barku i fryre, gjithmone duhet te jene te perfshira fibrat, veganerisht ato ne perimet jeshile. Rekomandohet perjashtimi i plote i ushqimeve te skuqura. Per me teper, duhet gjithashtu te reduktoni ose eliminoni pijet e gazuara. Ketu perfshihet edhe uji i gazuar, pasi eshte nder shkaqet kryesore qe kane te bejne me fillimin e barkut te fryre./gatuaj shendetshem