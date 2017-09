EMRAT/ Ja kush janë shqiptarët që u kapën brenda jahtit me 4 ton drogë

Zbardhen emrat e tre shqiptarëve të arrestuar tre ditë më parë nga Guarda Di Finanza gjatë një operacioni që u sekuestruan 4 ton drogë.

Sasia e drogës u kap në jahtin që drejtohej nga shqiptari Flamur Mema.

Sipas mediave italiane shqiptarët e tjerë të arrestuar janë Erinaldo Mezhika dhe Elidon Vladi.

Sipas hetimeve, Mema është pronar i një peshkarexhe në Durrës.

Në mjetin lundrues që ai drejtonte u kapën 4 tonë kanabis, ndërsa hetuesit dyshojnë se ajo mund të jetë transportuar në det të hapur me mjete lundruese si gomone apo skafe. Dje Guardia di Finanza publikoi pamjet filmike të ndjekjes se jahtit me 4 ton drogë sekuestruar prej tyre. Jahti që mbante flamur amerikan mësohet të ketë qenë 17 metra. Autoritetet italiane madje publikuan edhe fotot e shqiptarëve 54 vjeç, 28-vjeç dhe 26 vjeç. Brenda jahtit të marrë me qira në Mal të Zi ishte ngarkuar plot 4 ton drogë që nëse do të hidhej në treg kapte vlerën e 100 milionë eurove.