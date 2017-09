Shqipëria barazon me Maqedoninë, ndëshkohemi nga

Perfundon barazim ndeshja Maqedoni-Shqiperi. Kuqezinjte shenuan me ane te roshit ne fillim te pjeses se dyte, por me pas Maqedonia barazoi me penallti ndersa kombetarja shqiptare nuk arriti me vone te barazoje rezultatin.

-Oside Roshi kalon Shqiperine ne avantazh ne ndeshjen me Maqedonine.

Goli i kuqezinjve u shenua ne fillim te pjeses se dyte te ndeshjes, pas nje pjese te parem jo te mire nga ana e kombetares tone e cila u mbajt nen presion nga Maqedonia.

Kjo e fundit ka arritur te barazoje rezultatin ne minuten e 77 me ane te nje penalltie qe u akordua nga arbitri i ndeshjes si pasoje e prekjes me dore te topit nga nje prej futbollisteve shqiptare.

Publikohet formacioni i Kombetares Shqiptare te Futbollit i percaktuar nga trajneri Kristian Panuci per ndeshjen me Maqedonine.