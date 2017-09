Shkoi ti lexonte filxhanin dhe i grabit banesën, shpallet në kërkim gruaja në Tiranë

Tweet on Twitter

Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim një grua nga komuniteti rom, pasi ka grabitur një banesë ku kishte shkuar të shikonte filxhan.

Blutë bëjnë me dije se më më datë 12.09.2017, në Yzberisht, me anë të mashtrimit nga një shtetase rome, është vjedhur banesa e shtetasit H.L vjeç 72.

Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autores e cila akuzohet per veprat penale parashikuar nga Neni 143 i Kodit Penal.

Kjo grua ka shkuar si fallxhore dhe i eshte futur ne shtepi te moshuarit me pretendimin se do i shihte filxhanin. Por kur po i bente kafenë, ka perfituar nga rasti dhe i ka vjedhur disa sende me vlere dhe eshte larguar ne drejtim te paditur.