Sadije Berisha publikon fotot: Përfundova me të nxira në trup

Sadije Berisha, ish-bashkëshortja e Shkëlzen Berishës pavarësisht ndarjes më Shkëlzenin vijon të zërë vëmendjen e mediave në Shqipëri, e kjo për shkak të postimeve që ajo bën. Sot ajo ka tërhequr vëmendjen me anë të një statusi ku na tregon se si ka përfunduar me shenja dhe të nxira në të gjithë trupin.

“Dje kam shkuar për të takuar fëmijët në klasën tonë të kickboxing por e stresuar si isha, kisha ngatërruar orarin dhe aksidentalisht u rregjistrova në një klasë për MMA (Arte Mikse Marciale). Qëndrova atje me Laidon dhe gjithçka që pamë ishte një grup agresiv / mbresëlënës burrash dhe femrash.. më shumë se të gatshëm të ndesheshin.

Laidon më vështroi në sy i shqetësuar dhe tha: “Mami, ok! Nuk ke pse ta bësh këtë për mua … mund të shkojmë në shtëpi dhe të bashkohemi nesër me klasën dhe orarin e kickboxing”. Këto janë disa nga momentet kur unë kuptoj se sa shqiptare kokëfortë jam.



“Laidon, a do të provosh MMA?” “Po, por unë jam i sigurt se është e tepërt për ty mami”. “Oh jo, unë jam gati. Le ta bëjmë këtë bashkë( Kjo është ajo që bën kur duhet të jesh një nënë dhe një baba vet në të njëjtën kohë mendova me vete). Unë mendova se Laidon do të ishte partneri im në ndeshje, por gabohesha!

Vajza në foto nuk është ajo, por i ngjan shumë kundërshtares time. Ajo vendosi mbrojtësen e gojës, ishte 3-shi i trupit tim dhe sa gjysma e moshës time dhe më tha: mund të më gjuash në fytyrë nëse të pëlqen, mund ta përballoj.

Për të mos e zgjatur, kam aktualisht të nxira në të gjithë trupin, vërtet kudo dhe shpina po më dhemb si dreqi vetëm se krenaria ime shqiptare nuk më la të pranoja se isha tepër e madhe për këtë apo jo e mirë mjaftueshëm. Ajo madje më tha që nëse nuk e përballoja dot dhimbjen dhe ajo ishte tepër e ashpër, unë t’i thoja, por unë dogjova një zë që tha; ‘Mos u shqetëso për mua, më jep më të mirën tënde’.

Nuk mund ta besoj që ai zë erdhi nga unë, jam 49 vjeç dhe duhet të di më mirë se kaq. Por gjaku shqiptar prej kokëforteje më përfshiu dhe sot jam në shtëpi duke lëpirë plagët e mija, duke numëruar të nxirat dhe duke u kujdesur për krenarinë time të rëndë të dëmtuar me aspirinë.” – shkruan Sadije Berisha në ‘Facebook’