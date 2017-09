Ruçi i hoqi fjalën Berishën dhe PD nuk reagoi, Shkëlzeni: Është forma e re e protestës

Sali Berishës iu hoq fjala në faltoren e Kuvendit, dhe ky lajm ka bërë bujë.

Julian Deda anëtar i Keshillit Kombëtar në PD, duke reaguar për rastin në fjalë, shkruan se nuk kupton se cfarë ka ndodhur me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, që nuk ka reaguar fare në atë moment. Ai kujton se në raste të tjera, grupi bëhej xhind dhe kafacafytej, kurse dje vetëm heshti.

“Çfare ka ndodhur me grupin? Kane frike Gramozin, apo jane dakort te mos flase Doktori?”- pyet ai.

Nje pergjigje, ne morine e komenteve qe pasojne eshte edhe reagimi i Shkelzen Berishes, djalit te ish-kryeministrit, jo pak ironik me grupin. “Duartrokitja eshte forme e re proteste”- thote ai

Postimi i Dedës

Ajo qe me beri pershtypje ne Parlamentin e ri, ne krahasim me te vjetrin eshte se kur ishte Meta Kryetar, i jepte kohe Berishes pafund dhe jashte liste dhe kur qellonte ndonjehere qe e nderpriste, ngrihej i gjithe grupi i PD dhe behej xhind duke u kacafytyr per kete nderpreje. Ndersa sot, kur ia nderpreu Gramozi, i cili me sa u duk nuk e ka ndermend ta lere te flase Doktorin duke hequr keshtu te vetmin ze real opozitar ne ate Parlament, asnje nuk u ndje, thjesht e pranuan. Si shpjegohet kjo? Çfare ka ndodhur me grupin? Kane frike Gramozin, apo jane dakort te mos flase Doktori?

Reagimi i Shkëlzen Berishës: Duartrokitja eshte forme e re proteste