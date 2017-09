‘Lumë’ komentesh në foton e Ramës me Trump: ‘Do i bësh Bashën e Berishën të lidhin kokën me shami’

“Foto e Ditës” për kryeministrin Rama ka qenë një pozë me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, të cilën e ka publikuar në rrjetin social “Facebook”.

Rama ndodhet në SHBA, ku ka marrë pjesë në Asamblenë Kombëtare të OKB-së.

Fotoja ka pasur një “lumë” komentesh në Facebook.

KOMENTET:

ahhahahahahhah me ne fund e bere nje foto tamam me te 😂😂😂😂 ke lon lesht tu e ndjeke te shkretin budalla

Ku i ke atletet e bardha! Apo ke nxjerr dhembet kte here

Sa paguajte lobistat me lek te kanbisit per nje foto pz na shpif me shkel ne at tok flm jush politikanve tan te dashur

O bisha,shume mire,kam nje lutje,asaj familjes qe i ndodhi tragjedia dhe u dogjen tre femije,shteti tu beje nje shtepi te re…Hidh syte nga fukarenjte o #Edi..

Sa i gjate qe je 😁

Kujdes nga ky Trumpi se te kap nga dora sic kapi Papen 😂😂

Nice photo

I paska hequr atletet kesaj radhe

Sikur pate thene qe fatkeqesia me e madhe do ishte me fitu Trumpi.

Po ate stemen me yllin komunist,e ke vu,se nuk po e shoh.

Ke lujt menc qe ke dal pa atlete e?

Sa shume paska qesh Trump-i, me siguri do i kesh thene ndonje bature

Shume ,shume bukur ! Do ta besh Saliun dhe Bashen te lidhe koken me shami .