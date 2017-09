Rama: Të heqim kontrollet në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës

Kryeministri Edi Rama e quajti të papranueshme situatën në kufirin mes dy shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës.

Ai tha se duhet të marrë fund tortura e radhëve dhe si për këtë dha edhe një datë.

“Duam që më 1 janar kufiri i Shqipërisë me Kosovën të mos jetë më torturë për bashkëatdhetarët tanë, por të jetë një kufi siç është mes Italisë dhe Francës. Unë kam folur sot me zv.Kryeministrin e Parë dhe ministrin e Jashtëm të Kosovës dhe besoj se do ta realizojmë. Deti ynë është deti i tyre dhe më 27 nëntor do të jemi në Korçë në mbledhjen e përbashkët të qeverive, ndërsa më 28 Nëntor nis në Vlorë Viti i Skënderbeut”, deklaroi ai.