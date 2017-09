Rama me sipërmarrësit: Nxirrini jashtë nëse u vijnë me shapka

Kryeministri Edi Rama ka kërkuar bashkëpunimin e fortë të sipërmarrësve për të luftuar ata që i ka quajtur parazitë dhe grabitqarët në admiistratën e shtetit. Ai theksoi se lufta e qeverisë ndaj kësaj kategorie do të bëhet edhe pa ndihmën e tyre, por kjo do të kërkojë më shumë kohë.

“Jeni të vetëdijshëm për sa shumë grabitqarë dhe parazitë që ka në administratë, jeni të parët që këta ti luftojmë së bashku. Është e mundur që këta qeveria i lufton edhe pa ju, po do të kërkojë edhe shumë kohë dhe do të ketë shumë plagë në trupin tuja se ata do shqyejnë çjerrin dhe dëmtojnë nëse di tua jepni. Na vini në provë të drejtëpërdrejtë dhe vini në provë këtë urë të re, që është ministrja e shtetit dhe zyra e sa për mbrojtjen e sipërmarrjes”- tha Rama.

Rama ka theksuar se është i bindur që “Shqipërinë do ta ndërtojmë së bashku me ju, të huajt janë të pazëvendësueshme dhe partneritetet me ta, por sot kemi sipërmarrje që ka mundësi dhe ka nisur të programojë e strukturohet ndryshe”.

Në fund ai ka bërë edhe një deklaratë të fortë drejtuar sipërmarrësve, që të mos bëhen palë me anën më të errët të administratës. “Mos u bëni palë me të korruptuarit në administratë, ngrini telefonin, merrni ministren e shtetit, dhe mos zgjidhni rrugën që të merrni nga ata të tatimeve që t’ju rregullojnë bilancet e të tjera”.

Rama ka deklaruar se ashtu si premtoi në fushatë do të largojë nga qafa e sipërmarrjes gjithë ata që e rrjepin.

“Ata zhabulanë atje që medemek lehtësojnë proceset mes sipërmarrësve dhe shtetit, një tufë sekserësh të zyrtarizuar që shëmtojnë pamjen e jo më të tjerat në atë të portit të Durrësit p.sh. Policia gri do të fshihet përfundimisht, inspektoriatet kanë marrë urdhër të prerë që të mos vendosin më asnjë gjobë, të rrinë nëpër shtëpira dhe t’i lënë njerëzit të marrin frymë. Inspektoriatet janë banda që lëshohen në emër të mjedisit, ajrit, ujërave dhe kullotave dhe marrin vetëm lekë. U biem më qafë cdo njeriu që bën një punë”- tha Rama.

Ai kerkoi nga sipermarresit qe te refuzojne cdokend qe u vjen ne dere ne menyre te padenje.

“Refuzojini, nese u vijne veshur me bluxhins, me shqiponja me tre koka, me shapka, dhe canta qe nuk dihet se ca kane brenda, revole, cigare dhe buke me vete. I nxirrni jashte, te mendohen dy here. Per te qeshur nuk jane ata, jeni ju dhe jam une, qe lejojme qe kjo figure qe perfaqeson shtetin vazhdon te jene ligjin ne oborrin e kompanive te medha. Ujku ujku cakalli bën kërdinë, janë një grusht njerëzish që kacafyen në kuvend dhe në skenën politike kush është më hajdut, ndërkohë që në territor kemi një situatë që duhet ta frenojmë së bashku,”- tha prere Rama.