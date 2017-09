Rama nga faltorja e Kuvendit ‘’shpërthen’’ ndaj Bashës: Po ia heq tullat një nga një PD-së

Në Parlament, kryeministri i vendit Edi , Rama, ka shpërthyer ndaj kryetarit të PD-së Lulzim Basha pas akuzave të këtij të fundit për lidhje të qeverisë me krimin.

Nga foltorja e Kuvendit Rama pohoi se me akuzat që Basha bën tek ndërkombëtarët, si nxihet dhe as nuk i zverdhet faqja.

“Mora fjalën për një temë që lidhet me asaj që i punoni ju Shqipërisë kur flisni me të huajt. Kjo s’ka lidhje me atë që quhej dikur me nxjerrje të realitet.

Por ka lidhje me atë që kujt i shërbeni? Pasi ju nuk i shërbeni as Partisë tuaj Demokratike se kuponi as këtë interes. Jo më t’i vini në ndihmë Shqipërisë, pasi po ia hiqni partisë tuaj tullat një e nga një. Nëse do vazhdoni që të mos kuptoni se cili është roli juaj në këtë skenë. Pak që ju as nuk skuqeni e as nuk zverdheni, as nuk nxiheni, kur e rimerrni dhe riartikuloni, termin e urryer; krim etnik dhe kjo të çon te një pyetje, po ju politikanët etnik shqiptarë, çfarë jeni?”, tha Rama.