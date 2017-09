Marrëveshja me Bashën, Rama: PD e shkeli kur dërgoi një paçavure në Bruksel

Kryeministri Rama ka komentuar mbrëmjen e sotme në një intervistë për RTSH 1 me Lutfi Dervishin marrëveshjen me PD-në.

Ai nuk u shpreh i sigurt se PD i qëndron ende marrëveshjes. Madje tha se në një moment ajo e shkeli atë duke lobuar në Bruksel kundër Shqipërisë.

“Ne kemi një marrëveshje dhe unë uroj që ajo marrëveshje të mos ketë vdekur bashkë me zgjedhjet dhe me rezultatin shumë larg pritshmërive që mori Partia Demokratike, edhe pse me shumë keqardhje pashë një shprehje krejtësisht në kundërshtim me frymën e marrëveshjes kur lexova një paçavure të gjatë që një departament I PD-së çonte në Bruksel për të nxirë faqen e Shqipërisë.

Të mos bëhemi gazi I botës në gjuhën angleze,” tha Rama.