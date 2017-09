Qytetari nga Tepelena akuzoi drejtorin e policisë së Gjirokastrës se e përplasi me makinë, dalin pamjet

Një 59-vjeçar nga Tepelena dy ditë më parë, denoncoi se ishte përplasur me makinë nga drejtori i Policisë së Gjirokastrës, Lorenc Paganika.

Sipas të aksidentuarit, Axhem Mërtiri, i cili vijon të jetë në spital dhe ka bërë edhe denoncimin përkatës, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:30, në fshatin Krahës të Tepelenës. I aksidentuari ka deklaruar se është përplasur nga një “BMW” e bardhë që është e drejtorit të Policisë së Gjirokastrës, shkruan “Panorama.

Pasi e ka përplasur drejtuesi i këtij mjeti është larguar dhe pas rreth 300 metrash është kthyer sërish. Pasi ka parë që çfarë kishte ndodhur, në vend që të ndalonte ai ka vijuar rrugën. Gazeta “Panorama” ka siguruar pamjet filmike të disa kamerave të sigurisë në vendin ku ka ndodhur aksidenti. Nga një prej videove, duket makina e bardhë “BMW”, që kalon në pranë vendit të ngjarjes, në orën kur ka ndodhur aksidenti.

Sipas burimeve të rezervuara mësohet se në kohën kur ka ndodhur aksidenti, Paganika ka qenë duke u kthyer nga Fieri, ku kishte rregulluar pasqyrën e mjetit në një servis. Por pasi ka ndodhur aksidenti, ai është kthyer sërish në drejtim të Fierit dhe sipas burimeve ka lënë automjetin në një servis në Levan, për ta rregulluar nga dëmtimet e pësuar si pasojë e përplasjes, raporton “Panorama”.

Në një tjetër video duket edhe momenti kur automjeti kthehet mbrapsht me shpejtësi. Policia e Gjirokastrës reagoi 24 orë pas aksidentit duke deklaruar se, drejtori i Policisë Gjirokastër për të provuar mospërfshirjen në këtë ngjarje ka kërkuar që automjeti të cilin ka në përdorim t’i nënshtrohet aktit të ekspertimit nga grupi hetimor të kryesuar nga prokurori.

Nga pamjet filmike automjeti tip “BMË”, në vendin e ngjarjes, saktësisht në orën kur ka ndodhur aksidenti. Për të provuan nëse Paganika ka kaluar aty apo jo me makinën e tij, mjafton që Prokuroria të kërkojë tabulatet e telefonike bashkë me qelizat e numrit “41” të tij. Për të qenë transparentë me publikun, Prokuroria duhet të zbulojë vendndodhjen e drejtorit të Policisë së Gjirokastrës, në momentin e ndodhjes së aksidentit./Panorama