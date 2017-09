Qytetarët ankohen, Berisha e publikon: Ja ndëshkimin që iu bëhet gjimnazistëve me librat e shkollës

Një tjetër denoncim ka ardhur nga ish- kryeministri Sali Berisha në FB, referuar një gjimnazisteje dixhitale.

Berisha pohon se nxënësit ndëshkohen ume librat e shkollës, shqetësim që ai e ka ngritur edhe më herët. Ndërkohë, në mesazhin e gjimnazistes në vit të parë thuhet se ata që duan të blejnë libra për vitin e parë, duhet me patjetër që të marrin dhe ata të vitit të dytë.

MESAZHI I BERISHËS

Gjimnazistja dixhitale denoncon:

Ndeshkimin qe ju behet atyre me librat e shkolles!

Lexoni mesazhin e saj! sb

“Pershendetje z..Berisha! Uroj te jeni mire! Dua te bej publik nje problem tjeter qe ka dale me librat e shkolles pervec atyre problemeve qe dihen. Shumica e librave(flas per vitin e pare te shkolles se mesme) shiten se bashku me ato te vitit te dyte. Pra, me detyrim une duhet te marre fiziken, matematiken, kimine etj.qe jane per vtin e dyte perndryshe une nuk mund te marre as ato libra qe jane per vitin e pare, kur mua me duhen vetem ato te vitit te pare! Nese mundeni ta beni publik kete problem…, ndoshta merr nje zgjidhje! Faleminderit, kalofshi mire!”