Kanë vendosur të qëndrojnë beqare, vajzat tregojnë arsyet

Femrat të cilat vendosin të jenë beqare, kanë arsye të forta. Jo gjithmonë ndodh se ato mund të jenë të dëshpëruara.

Femrat e arrira në karrierë dhe shumë simpatike zgjedhin të rrinë vetëm, sipas intv.al sesa me dikë që ndoshta mund t’i prishë atë qetësinë shpirtërore. Shoqëria i shikon me keqardhje, sepse mendojnë se vetmia do i shoqërojë gjithë jetën dhe nuk do jenë të lumtura. Në Shqipëri është shprehja ” na ngele në derë”. Ja disa arsye, pse këto femra janë single:

1. Kanë personalitet të fortë

Vetbesimi ndikon që të shfaqen shumë tërheqëse për meshkujt, duke i frikësuar për të krijuar një lidhje. Një mashkull edhe mund të trembet nga kjo gjë.

2. Janë besnike ndaj miqve

Femrat single nuk i braktisin miqtë e tyre, sa herë vjen një mashkull në jetën e tyre. Mashkulli që dëshiron të jetë në jetën e tyre, duhet të dijë vendin e tij. Shumica e femrave të lidhura, e harrojnë shoqërinë e tyre dhe kutjohen për ta vetëm kur kanë interes.

3. Nuk janë të dëshpëruara

Femrat single, ja dedikojnë kohën e tyre gjërave që i bëjnë të ndihen të lumtura dhe nuk janë aspak të dëshpëruara.

4. Meshkujt nuk janë prioriteti i tyre

Ato nuk kanë asgjë me nxitim, sepse mendojnë që dashuria mund të rritet me durim. Shfrytëzimi i kohës, në mënyrën më të mirë është motoja e tyre.

5. Janë aventuriere sensuale

Femrat single, veçanërisht nuk e pëlqejnë monotoninë. Ato bëjnë çdo gjë për të bërë ndonjë aventurë interesante.

6. Janë ambicioze

Ato përqendrohen te puna dhe angazhimet e përditshme. Sipas tyre, jeta është shumë e shkurtër