Një ditë para Kuvendit të Ri PS dhe PD mbledhin grupet, Rama ka një njoftim

Gjatë ditës së sotme dy grupet parlamentare më të mëdha, PD dhe PS do të mblidhen për të diskutuar me strukturat drejtuese për axhendat e tyre gjatë sesionit të ri parlamentar që nis nesër.

Kryeministri Rama në fillim të mbledhejt i lëshoi një mesazh demokratëve dhe Lulzim Bashës, për Gramoz Rucin.

“Konkurentëve tanë tani ju them nëse nuk e votojnë Gramozin gabojnë një herë se nuk votojnë deputetin më të vjetur dhe 100 herë se refuzojnë të kuptojnë se Shqipërisë as nuk i duhen topat e baltës së hedhur nga politika”,- tha Rama.

GRUPI I PD

Gjatë takimit që kreu demokrat do të zhvillojë me deputetët e djathtë mësohet se do të diskutohet qëndrimi që do të mbajë opozita të shtunën të Parlament, ku do të zhvillohen dy seanca parlamentare.

Partia Demokratike do të vendosë sot në lidhje me qëndrimet që do të mbajë për zgjedhjen nga Partia Socialiste e Gramoz Ruçit në postin e kryetarit të Parlamentit. Ndërkohë një tjetër çështje që demokratët do të shtrojnë për diskutim është dhe zgjedhja e kreut të grupit parlamentar i PD-së, dhe shpërndarjen e deputetëve nëpër komisione.

