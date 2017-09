Prishtina ‘’pushtohet’’ nga qentë, shpallet gjendje e jashtëzakonshme

Duket se qentë janë kthyer në një problem madhor që nuk zgjidhet në gjendje normale.

Kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti thotë se situata me qentë endacakë ka arritur nivelin alarmant, prandaj kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, që të mund të marrin vendime të shpejta të kontraktimit në përputhje me ligjin.

Madje Ahmeti i bën thirrje edhe kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj që qeveria ta ngrejë gjendjen e gatishmërisë sepse nuk ka çështje më të rëndësishme për qytetarin. Ai thotë se e vetme komuna e Prishtinës nuk mund ta zgjidhë këtë problem.

“Situata me qentë endacakë ka arritur nivelin alarmant. Tash u bënë dy vite që i kam dërguar letra qeverisë e presidencës për ta ngritur çeshtjen ne nivel nacional të sigurisë por nuk kam përgjigje. E kam potencuar se komunat nuk e kanë as mundësinë e as instrumentet me u ballafaqu me këtë dukuri vetë.

Ne nuk mundemi as ta ndryshojmë legjislacionin e as ta zgjedhim problemin vetëm brenda kufijve tonë. Përkundër faktit që ndajmë mjete për çdo vit qe dy herë nuk aplikon askush në shpalljen e prokurimit. AVUK është përgjegjës për vendime edhe kjo Agjenci e nivelit qëndror.

Ne jemi jo vetëm të gatshëm të ndihmojmë por edhe të kontribuojmë financiarisht në zgjidhjen e problemit por nuk mundemi vetë. Po i bëj apel edhe kryeministrit Haradinaj që qeveria ta ngrejë gjendjen e gatishmërisë sepse nuk ka çështje më të rëndësishme për qytetarin. Duhet dhe mund të mobilizohet AVUK, Universiteti i Prishtinës, FSK, organizatat për mbrotjen e kafshëve, komunat edhe secili komunitet por duhet të bëhet tani.

Ne, sot kemi vendosur të shpallim gjendjen e jashtëzakonshme në komunën tonë që të mund të marrim vendime të shpejta të kontraktimit në përputhje me ligjin por druajmë se nuk mjafton.

Te punojmë së bashku për të arritur zgjidhje të pranueshme për të gjithë!”, thuhet në deklaratën e kryetarit të Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti.