Plagosja e policit të patrullës në Bathore, shkak u bë vendosja e një gjobe

Një ngjarje e rëndë është raportuar ditën e sotme në Bathore, ku një punonjës i patrullës së policisë është qëlluar me një mjet prerës nga një person i paidentifikuar. Sipas disa informacioneve, shkaku i plagosjes ka qenë vendosja e një gjobe.

Mësohet se punonjësi i policisë, Z.P, 50 vjeç ka qenë me shërbim patrullë këmbësore në momentin e ngjarjes.

Një person ende i paidentifikuar ka qëlluar me një mjet prerës policin, dhe është larguar menjëherë nga vendngjarja.

Sakaq, polici i plagosur është dërguar me urgjencë në spital për të marrë ndihmën mjekësore, ndërsa uniformat blu kanë nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes.

Informacion paraprak

Më datë 22.09.2017, në Sallën e Komandimit ka ardhur njoftimi për një punonjës policie të plagosur me mjet prerës. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambulanca, ku nga verifikimi paraprak rezulton se: Tek rrethrrotullimi i Bathores, punonjësi i patrullës, shtetasi Z.P., rreth 50 vjeç, i cili ka qënë i planifikuar me shërbim (patrullë këmbësore) është qëlluar me mjet prerës nga një person ende i paidentifikuar i cili është larguar.

Punonjësi i policisë është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.