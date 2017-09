Plagosja e katërfishtë në Laprakë, dy vëllezërit Seferi shpallen në kërkim

Për plagosjen e katërfishtë mbrëmjen e së premtes në zonën e Laprakës në Tiranë, edhe pse policia deklaroi se ka identifikuar autorët, deri më tani nuk ka asnjë person të vënë përpara drejtësisë.

Prej më shumë se 20 orësh, policia po kërkon vëllezërit Seferi, të cilët janë identifikuar për këtë ngjarje, e cila dyshohet se ka si motiv mosmarrëveshjet apo edhe ndonjë hakmarrje mes familjeve Seferi dhe Lela, të cilat janë me origjinë nga Puka, por me banim në Tiranë.

Ndërkohë, kjo ngjarje duket se ka hapur konflikte të reja për autorët, pasi ata, përveç shënjestrës së tyre, kanë plagosur edhe tre persona të tjerë që nuk kishin lidhje me problemet e tyre, citon top channel.

Identifikohen te plagosurit

Policia ka zbardhur emrat e katër personave që mbetën të plagosur mbrëmjen e djeshme në një atentat prane nje lokali në ‘Laprakë’. Sipas policise, ata janë Avni Biberi 46 vjeç, Bujarin Mrisha 39-vjeç, Erjon Leka 31-vjeç dhe Bledar Gusturami 33 vjeç.

Autori i dyshuar që qëlloi me armë ndaj këtyre personave është shtetasi Arben Seferi, pronari i bar ‘Arlindi’, ku ndodhi përplasja. Policia ka shpallur në kërkim autorin ndërsa ka nidur hetimet për ngjarjen.

Nga të dhënat e para mësohet se sherri ka nisur tri dite me pare pas një konflikti të çastit. Mbremjen e te premtes kater personat jane takuar me Seferin dhe nje mik te tij per tu sqaruar por më pas gjithcka ka degjeneruar në përdorimin e armës.

Në vendin e ngjarjes, policia gjeti më tepër se 7 gëzhoja të një pistoletë të kalibrit 9 mm. Autori dyshohet se u largua nga vendngjarja i ndihmuar nga i vëllai Astrit Seferi, ndërsa pritet që dëshmia e të plagosurve të hedhë më shumë dritë mbi atentatin qe la te plagosur kater persona.