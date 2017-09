Plagosi me thikë 20-vjeçarin, policia e Tiranës arreston vlonjatin

Një 21 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës, pasi ishte shpallur në kërkim për një vrasje të mbetur në tentativë.

Blutë bëjnë me dije se seksioni i Kërkimit pranë Sektorit të Forcës së Posaçme dhe Operacioneve Speciale më datë 08.09.2017, ndaloi shtetasin : – Skerdi Sina, 21 vjeç, banues në Tiranë.

Ndalimi i tij u bë pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me Vendimin e datës 23.12.2016, ka caktuar masën “Arrest me burg”, për veprën penale “Vrasje e mbetur në tentativë”, parashikuar nga neni 76 dhe 22 i Kodit Penal.

Ky shtetas më datë 01.12.2016 në lagjen “Pavarësia” Vlorë, në bashkëpunim me shtetasin M.S., 22 vjeç, për motive të dobëta kanë tentuar të vrasin duke e gjuajtur me armë të ftohtë thikë, shtetasin K.A., 20 vjeç.

Shtetasi i ndaluar ju dorëzua D.V.P. Vlorë për veprime të mëtejshme.