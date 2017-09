Shkrimi i gazetarëve të huaj për pikturat e Ramës, reagon Berisha: Zhgarravinat e një të droguari

Një “zhgarravites halucinant” e quan Berisha Edi Ramën pas asaj që ka lexuar në Artsy.net, në shkrimin ku kryeministri shqiptar krahasohej me një adoleshent të droguar. Berisha gjen ngjashmëri mes mënyrës si i kanë parë kritikët e huaj punimet e Ramës dhe teknikat që përdorin psikiatrit për të kuptuar pacientin.

STATUSI I BERISHËS

Kritiket e artit shkruajne per zhgarravinat e Rames ne Bienale se ato jane si zhgarravinat e nje te droguar qe nuk kane vlere tjeter veçse ato jane te nje kryeministri!!

Te dashur miq, ne psiqiatri diagnoza e pacientit, me sakte se sa me çdo gje tjeter arrihet duke analizuar shkrimet dhe vizatimet e tij ne rast se pacienti ka nga ato. Ne bienale te Venecias dy kritike arti, sikur te ishin psiqiater vleresuan zhgarravinat e Rames si zhgarravinat e nje adoleshenti te droguar, te cilat ndonese ishin pa rendesi pra pa vlere, ishin ekspozuar aty sepse ishin te nje kryeministri. Lexoni shkrimin e botuar ne media

“FOTO/ Gazetarët e huaj për pikturat e Edi Ramës: Sikur i ka bërë ndonjë i droguar

Atë që në Shqipëri e dinë të gjithë, por që nuk ka guxuar ta thotë asnjë kritik arti apo gazetar kulture e gjen në një nga shkrimet për Bienalen e Venecias. Pikturat e Edi Ramës bëjnë përshtypje sepse ai vetë kryeministër, jo se kanë vlerë artistike. Në artikullin e Artsy.net, gazetarja Alexxa Gotthardt dhe kolegu i saj Scott Indrisek i krahasojnë pikturat e Edi Ramës me eksperimentet mbi librin e shënimeve të një adoleshenti të droguar kolegjesh.

“Në segmentin Giardini, të “Viva Arte Viva”, një dhomë e madhe është e mbuluar me një letër muri, me një seri vizatimesh gjeometrike, shumëngjyrëshe, pak si eksperimentet në fletoren e një djali kolegji të talentuar nën efektin e drogës. Për të qenë të sinqertë deri në fund, punimet nuk do të kishin ndonjë rëndësi, sikur të mos ishin bërë nga kryeministri i Shqipërisë, një njeri që u bë i famshëm sepse ngjyrosi pallatet në Tiranë, kur ishte kryetar Bashkie. Një letër muri e ngjashme është përdorur për të dekoruar zyrën e tij në godinën e qeverisë. Vizatimet janë bërë në dokumentet dhe letrat e zyrës së tij, të përzgjedhura gjatë ditës së punës”

Në shkrim, sillet edhe njëherë në vëmëndje një shprehje e Ramës për The Guardian, “Nëse arti nuk e bën politikën më të arsyeshme, politika me çmendurinë e saj, mund ta bëjë artin më të mirë”.