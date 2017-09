Përzieni pataten dhe kosin, kjo është dieta që ju ndihmon të hiqni shumë kile

Humbni peshë me dietën më natyrale, të zbuluar së fundmi.

Duke provuar këtë dietë me patate ju do të ndiheni më pak të uritur. Dieta zgjat 3 ditë dhe do humbisni 5 kg. Gjatë kësaj diete do hani patate të gatuara dhe do pini kos me yndyre të ulët. Kur vihet në kontakt me ujin, niseshteja fillon të fryhet në stomak, gjë që na jep ndjesinë e ngopjes.

Pretendimi se patatet janë një ushqim i cili të shëndosh është i gabuar .Patatet përmbajn vitamina dhe minerale, dhe për shkak se gjithashtu përmban fibra përshpejton tretjen dhe punën e zorrëve.

100 g. patate përmbajn vetëm 75 kalori, e cila është më pak se një gotë lëng portokalli që përmban 90 kalori. Nga ana tjetër, kosi rregullon sistemin e tretjes, i cili largon toksinat dhe substanca të tjera të dëmshme nga trupi.

Dita e parë

Mëngjesi: Vloni një patate pa kripë, dhe pini 1 gotë kos

Dreka: Hani dy patate të ziera pa kripë, 1 gotë kos

Darka: Pini dy gota kos

Dita e dytë

Mëngjesi: një gotë kos

Dreka: Hani dy patate të ziera pa kripë, një gotë kos

Dita e tretë

Mëngjesi: një patate të zier pa kripë

Dreka: një patate të zier pa kripë dhe një gotë kos

Darka: një gotë kos.

KUJDES: Dieta është shumë e rreptë dhe nuk rekomandohet për njerëzit që ushtrojnë aktivitet fizik dhe kanë probleme shëndetësore.Mos e përdorni këtë dietë për më shumë se tre ditë !!!shije.al