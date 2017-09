Paris, Rama: “Shqipëria e Serbia kanë më tepër gjëra që na bashkojnë se na ndajnë”

“Shqipëria e Serbia kanë shumë më tepër gjëra që na bashkojnë se gjëra që na ndajnë” deklaroi kryeministri Edi Rama në fjalën e mbajtur dje (1 shtator 2017) në Global Positive Forum, mbajtur në Paris.

Forumi u organizua nën kujdesin e Presidentit francez Emmanuel Macron dhe kishte temë “Nxitja e ekonomive pozitive në vendet në zhvillim”.

Rama nënvizoi se një prej gjërave të përbashkëta mes dy shteteve është besimi në vlerat e BE-së dhe dëshira për të qenë pjesë e saj.

Pjesë nga fjala e kryeministrit Rama:

Kush e njeh historinë e Ballkanit e di që në rajonin tonë kemi përjetuar një histori veçanërisht të vështirë. Se në çfarë pike kjo sfidë ishte e vërtetë, e kemi parë në luftërat, që s’ka shumë kohë që ndodhën në Jugosllavi, në vitet 1990.

Vendet post-jugosllave që e pasuan janë shndërruar në vende stabël dhe paqësore. Më lejoni t’ju them se sot, Shqipëria e Serbia kanë shumë më tepër gjëra që na bashkojnë se gjëra që na ndajnë, edhe pse kjo dukej e pamundur deri vetën pak kohë më parë, në momentin kur unë u bëra Kryeministër përpara pak vitesh.

Një prej gjërave që kemi të përbashkët është besimi në vlerat e BE-së dhe dëshira për të qenë pjesë e saj. Edhe një herë, siç e kam thënë me admirim dhe përulje, nuk besoj se njerëzimi ka njohur ndonjëherë në historinë e tij një program ekonomik e politik më ambicioz se BE-ja.

Ekzistojnë shumë zona të botës që janë shumë më pak diverse nga pikëpamja linguistike, fetare apo etnike se vendet europiane, e që pavarësisht kësaj nuk kanë ditur të arrijnë nivelin e integrimit që Europa ka mundur të ketë.

Në Amerikën e Jugut janë 19 vende që flasin të njëjtën gjuhë, 27 vende që flasin arabisht në Botën Arabe, por niveli i integrimit, bashkimi politik e paqësor që kemi realizuar në Europë është shumë më i mirë se në të gjithë këto vende, ndonëse ato janë shumë më homogjene në pikëpamjen kulturore.

Ne e duam Europën, ne duam t’i përkasim Europës dhe ne duam që të vazhdojmë të kontribuojmë për rritjen e këtij suksesi të pabesueshëm që përfaqëson BE-ja dhe duke thënë këtë nuk flas vetëm për shqiptarët, por për të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor.

Brexit apo jo e di që jemi ne, vendet e Ballkanit Perëndimor, që jemi takuar në këtë orë me marshimin e historisë, jemi të rrethuar nga vendet e BE, Kroacia, Hungari, Bullgari, Rumania, Greqia e Italia. Jemi 6 vende në zemër të Europës, të lidhur kulturalisht me botën që na rrethon, vende që aspirojmë për një shkëmbim më intensiv dhe besojmë në një union më të madh e më të fortë me të cilin të mund të ndërveprojmë, nga i cili mund të mësojmë dhe tek i cili mund të kontribuojmë.

Për ta mbyllur, do të doja të thoja që nëse ka një revolucion pozitiv që mund të ndodhë, ai është revolucioni që duhet të lejojë të gjithë fëmijët e këtij kontinenti, qoftë ai që lind në Francë apo në Ballkan apo diku tjetër, që të jetë një tjegull më shumë në çatinë e BE-së. Nëse për vendet tona mund të ketë një Europë që ecën me shpejtësi të ndryshme, për fëmijët tanë duhet të ketë një Europë e vetme, me një shpejtësi të vetme, për të gjithë ata!/oranews