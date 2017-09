Ndryshojnë rregullat për marrjen e patentës, ja procedura e re

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ndryshojnë procedurat për pajisjen me leje drejtimi për automjetet. Personat që duhet të rinovojnë patentën duke filluar nga e hëna që vjen nuk duhet të shkojnë më në dyert e Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor, por mjafton që aplikojnë në portalin qeveritar “E-Albania” për të marrë këtë shërbim.

Gjithashtu, institucionet shtetërorë nuk do t’u kërkojnë më qytetarëve konfirmimin për gjendjen aktive të mjetit, ndërkohë që autorizimi për rifitimin e patentës dhe vërtetimi për këtë dokument do të mund të merren “online”. Masat lehtësuese parashikohen në një Vendim të Këshillit të Ministrave, ndërsa u njoftuan nga ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Damian Gjiknuri.

“Për të gjithë ata qytetarë që duhet të marrin apo dorëzojnë dokumente në zyrat e administratës, ne shtojmë listën e këtyre dokumenteve që mund të tërhiqen “online” në portalin “E-Albania”, si nga qytetarët ashtu edhe nga institucionet publike, të cilave u nevojiten ato. Duke filluar nga java e ardhshme, asnjë institucion shtetëror për nevojat e procedurave të veta nuk do t’ua kërkojë më qytetarëve konfirmimin për gjendjen aktive të mjetit. Do jenë vetë institucionet që do ta bëjnë këtë verifikim përmes portalit “E-albania”, çdo qytetar që ka nevojë për këto dokumente mund ta bëjë pagesën “online” dhe gjithashtu merr vërtetimin “online”, shprehet Gjiknuri.

VËRTETIMI

Ky vendim është marrë në kuadër të hapave të qeverisë për lehtësimin dhe eleminimin e burokracive për marrjen e shërbimeve publike nga ana e institucioneve shtetërore. Ndërkaq, Gjiknuri bëri me dije se dikasteri që ai drejton është duke studiuar të gjitha aspektet ligjore për lehtësimin e procedurave dhe shërbimeve të tjera, që kanë të bëjnë me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor. Objektivi i këtyre ndryshimeve do të jetë eleminimi i çdo mundësie për abuzim ndaj qytetarëve, shkruan GSH.

“Autorizimi për rifitimin e lejes së drrejtimit dhe vërtetimi për lejen e drejtimit, të cilat janë shërbime me pagesë do të kryhen nga qytetari “online”.

Pra, përmes portalit “E-albania”, çdo qytetar që ka nevojë për këto dokumente mund ta bëjë pagesën “online”, tha dje Gjiknuri.

Ministri bëri të ditur se dikasteri që ai drejton është duke studiuar të gjitha aspektet ligjore, me synim lehtësimin e procedurave dhe shërbimeve të tjera që kanë të bëjnë me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor, me objektiv eleminimin e çdo mundësie për abuzim ndaj qytetarëve.

PIKËT E PATENTËS, JA SI T’I VERIFIKONI “ONLINE”

Drejtuesit e mjeteve mund të mësojnë sa pikë u janë zbritur nga patenta për shkelje të semaforit ose tejkalim të shpejtësisë përmes portalit unik shtetëror “E-Albania” dhe u vjen në ndihmë drejtuesve të automjeteve për t’u informuar “online” mbi gjendjen e pikëve të lejes së drejtimit. Në zbatim të nenit 120/1 të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, “Leje drejtimi me pikë” duke filluar nga data 16.04.2015 DPSHTRR ka filluar vlerësimin e lejes së drejtimit me pikë. Të gjithë shtetasit, të cilë janë pajisur me leje drejtimi para datës 16.04.2015 që janë pjesë e Regjistrit Kombëtar të Drejtuesve të Mjeteve përfitojnë pike. Drejtuesve të mjeteve që behen pjesë e Regjistrit Kombëtar të Drejtuesve të Mjeteve pas datës 16.04.2015, numri prej 20 pikësh iu jepet në datën që behën pjesë e këtij regjistri.

HEQJA E PIKËVE

Pikët pësojnë shkurtime (zbritje), në bazë të njoftimeve për shkelje të normave të sjelljes, parashikuar në kapitullin V, të Kodit Rrugor. Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundravajtje rrugore të papaguara dhe nësë po, t;i paguajnë ato “online” (Ligji Nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar)

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM

Nuk nevojitet asnjë dokumentacion për përfitimin e këtij shërbimi

HAPAT E PROCEDURËS

Për të përdorur shërbimin duhet të :

1. Regjistroheni si qytetar në portal

2. Zgjidhni shërbimin “Pikët e drejtuesit të mjetit”

VËRTETIM PËR LEJEN E DREJTIMIT

Shërbimi elektronik “Vërtetim për lejen e drejtimit” u vjen në ndihmë qytetarëve për të aplikuar “online” dhe vërtetim për lejen e drejtimit. Ky vërtetim lëshohet me kërkesë të qytetarit për t’u përdorur nga ky i fundit në institucionet brenda dhe jashtë vendit. Vërtetimi lëshohet vetëm pranë drejtorive rajonale, të cilat kanë lëshuar lejen e drejtimit përkatëse.

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM

1. Dokument identifikimi: Kartë identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t’u loguar në “E-albania”)

HAPAT E PROCEDURËS

1. Identifikohuni si qytetar në portalin “E-albania”

2. Zgjidhni shërbimin “Vërtetim për lejen e drejtimit”

3. Klikoni butonin “Përdor”

4. Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshmë të kërkuara në formular, duke zgjedhur llojin e vërtetimit me të cilin kërkoni të pajiseni.

5. Klikoni butonin “Gjenero faturën” në fund të formularit

6. Kryeni pagesën e shërbimit

7. Punonjësi i DRSHTRR-t njoftohet elektronikisht për mbërritjen e një aplikimi të ri, verifikon saktësinë e të dhënave dhe pagesën e kryer dhe më pas printon vërtetimin.

8. Paraqituni në sportelin e drejtorisë rajonale për të tërhequr vërtetimin.

KOHA E NEVOJSHME PËR MARRJEN E SHËRBIMIT

Vërtetimi për brenda vendit merret menjëherë kur aplikanti paraqitet në sportel. Vërtetimi për jashte vendit merret pas 6 ditësh nga data e aplikimit.

KOSTOT

200 lekë