Ndeshja Skënderbeu-Young Boys, ndeshje e vështirë për korçarët, mbyllet pjesa e parë

Skënderbeu sot në takimin e dytë të fazës në grupe të “Europa League” kundër zviceranëve të Young Boys në “Elbasan Arena”, kërkon të marrë pikët e para në Grupin B pas disfatës në Ukrainë me Dinamon e Kievit.

Nga ana tjetër edhe Young Boys kërkon të mos humbasë më shumë terren në grup pas barazimit 1-1 me Partizanin e Beogradit në shtëpi. Në intervistën para ndeshjesh portieri i zvicerianëve u shpreh qartë se nuk tremben nga Skënderbeu dhe në Shqipëri do të kërkojnë fitoren.

Minutë pas Minute

45’ Dy minuta shtesë në pjesën e parë.

44’ Nuk kanë të ndalur aksionet e skuadrës korçare. Këtë herë është Sahiti që hyn në zonë nga e majta, por gabon duke pasuar mbrapa në vend që të kalonte sferën për Xhejms në shtyllën e dytë. Shpërdorohet një tjetër mundësi e mirë për Skënderbeun.

42’ Vangjeli provon të gjejë rrjetën me një goditje nga distanca, pasi ishte lënë vetëm nga mesfushorët kundërshtarë. Tropi kalon shumë lart mbi traversë.

40’ Kundërsulm shumë i rrezikshëm i Jang Bojz me Sulejmanin, i cili niset i vetëm drejt zonës nga e djathta. Fatmirësisht, gjuajtja e tij nuk gjen kuadratin e portës së Shehit duke përfunduar jashtë në të majtën e portierit.

37’ Tjetër pretendim për penallti i Skënderbeut, Soue rrotullohet në hyrje të zonës ku pengohet nga një mbrojtës për të dalë i vetëm para portierit, përsëri gjyqtari nuk sinjalizon asgjë.

35’ Aksion i gjatë i Skënderbeut në vijimin e një goditje nga këndi. Taku harkon nga e djathta por largon topin një prej mbrojtësve miq, ndërsa korçarët protestojnë duke kërkuar 11-metërsh për prekje topi me dorë. Gjyqtari bën shenjë që loja të vazhdojë.

33’ Ngamaleu shfaqet për herë të parë rrezikshëm në zonën e Skënderbeut, me një gjuajtje nga e djathta që është shumë e lehtë për Shehin, i cili kontrollon me qetësi.

32’ Sahiti fiton një goditje nga këndi. Muzaka harkon në qendër ku portieri shtatlartë i zviceranëve kontrollon me një dalje të sigurt.

30’ Asale është futbollisti i parë që përfundon në listën e të ndëshkuarve, pasi preku topin me dorë në një tentativë për të dalë i vetëm para Shehit.

26’ Goditje e rrezikshme nga këndi për Skënderbeun, harkon në zonë Muzaka dhe Jashanica arrin të gjuajë para mbrojtësve të Jang Bojz. Megjithatë, goditja e tij nuk gjen kuadratin e portës së ekipit mik dhe përfundon jashtë në të djathtë të Van Ballmos.

24’ Sulm i shpejtë në qendër i Skënderbeut, me Xhejms i cili shfaqet para portierit kundërshtar por vetëm një dalje e këtij të fundit i heq topin nga këmbët sulmuesit nigerian.

23’ Pasim perfekt i Micit për Soue, i cili shmang një mbrojtës dhe gjuan në portë, por Von Ballmos kontrollon në pozicion.

20’ Kryhet edhe zëvendësimi i detyrueshëm, Taku futet në fushën e lojës.

17’ Gavazaj vazhdon të marrë mjekimin anës fushës, ndërsa Daja sinjalizon Takun të bëhet gati, pasi titullari nuk do ia dalë të kthehet në fushë.

14’ Lojë e ndërprerë për dy minuta pasi Gavazaj po merr ndihmën e parë nga stafi mjekësor pas goditjes që ka marrë në fytyrë.

12’ Mundësi për të shënuar edhe për Skënderbeun. Pas një kudnërzbritje të shpejtë, Gavazaj shfaqet para portierit kundërshtar por nuk arrin ta kalojë dhe përplaset me të, ndërsa aksioni shuhet me një rivënie fundore.

9’ Tre goditje nga këndi radhazi për zviceranët. Te e treta, Xhejms kthen topin në mënyrë të çuditshme drejt portës së vet ku Sanogo shfaqet para Shehit. Vetëm një ndërhyrje e shkëlqyer e portierit shpëton Skënderbeun nga goli i parë.

7’ Goditje nga këndi për Skënderbeun, topi përfundon te Gavazajt në zonë, por para se mesfushori të godasë ka një sinjalizim për pozicion jashtë loje.

4’ Goditje dënimi e rrezikshme për zviceranët, Mici tregohet i vëmendshëm dhe devijon në këndore.

2’ Të dy skuadrat provojnë të bëjnë presing të lartë, duke ushtruar presion edhe te portieri kundërshtar.

1’ Soue shkelmon topin e parë dhe nis ndeshjen.

21:05 | SKËNDERBEU – Young Boys

Skënderbeu: Shehi, Vangjeli, Jashanica, Aliti, Mici, Muzaka, Lilaj, Xhejms, Gavazaj, Sahiti, Soue

Trajner: Ilir Daja

Young Boys: Von Ballmos, Byrki, Von Bergen, Vytriç, Jos, Abisher, Sanogo, Sulejmani, Shik, Asale, Moumi Ngamaleu

Trajner: Adi Hyter

Gjyqtar: Kevin Blom (Holandë)