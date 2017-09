Ndeshja Maqedoni-Shqipëri fillon me skandal, vërshëllehet himni shqiptar

Skandal ne fillim te ndeshjes Maqedoni-Shqipëri e cila luhet në stadiumin e Strumicës. Vërshëllima dhe fyerje nga tifozët maqedonas janë dëgjuar gjatë Himnit të Flamurit.

Trajneri Kristian Panuçi kishte premtuar ndryshime ndaj Maqedonisë dhe ashtu ka ndodhur, tekniku ka zgjedhur një formacion ofensiv, duke aktivizuar nga minuta e parë Hykën, Roshin, Sadikun dhe Llullakun.

Bie në dy fakti se në mesfushë kthehet Andi Lila, i cili do të jetë titullar bashkë me Kukelin. Kjo do të thotë se Panuçi ka lënë jashtë treshen titullarë të ndeshjes me Lihtenshtejnin: Abrashi-Basha-Memushaj.