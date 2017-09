Moderatorët e ‘’Fiks Fare’’ imitojnë Luana Vjollcën (Video)

Luana Vjollca sërish në vëmendjen e mediave.

Këtë herë, dy moderatorët e ‘Fiks Fare’, mbrëmjen e sotme për programin e darkës kanë zgjedhur një pjesë nga kënga e Luana Vjollcës, “Benzina” duke nisur të imitojnë kërcimin e moderatores.

Me nota humori, ashtu si çdo herë tjetër, Devisi dhe Dori fillojnë të kërcejnë sapo hapin programin duke imituar lëvizjet e Luanës ndërsa në sfond dëgjohet kënga “Benzina”.

Duke shkëmbyer batuta me njëri-tjetrin, Dori i thotë Devisit “më je bërë si benzina”, ndërsa ky i fundit ia pret: “Dy gjëra nuk duhet të të lënë në jetë: benzina dhe gruaja.”

Video i ka shkuar edhe Luanës, megjithëse vijon të jetë me pushime në Xhamajkë, dhe ajo menjëherë e ka postuar në profilin e saj duke përshëndetur djemtë e Fiksit: “Hahaha, Ju dua Dorian Ramaliu dhe Devis Muka. Jeni të mëdhenj përfundimisht”,- shkruan ajo.

Megjithëse fati i Luanës në ekranin e Top Channel u diskutua shumë kohët e fundit, së shpejti, moderatorja do të me një program të sajin të shtunave në mbrëmje.