Minat e sekuestruara në Tiranë, i riu: Erdhën nga Elbasan dhe u përgatitën në Vlorë, do paguhesha 350 euro për transportin

Policia e Tiranës është duke vijuar ende hetimet për personat e përfshirë në përgatitjen e 3 minave me telekomandë të lidhura me celularë, të sekuestruara dy ditë më parë, si edhe për blerësit e tyre.

Për këtë, blutë vunë në pranga shtetasit Eraldo Kataroshi, 19 vjeç dhe Jurgen Muho, 24 vjeç. Ndonëse gjatë fazës së parë të pyetjes së tyre, dy të rinjtë nuk kanë pranuar të japin detaje për aktivitetin e tyre, 24-vjeçari ditën e djeshme ka mohuar të jetë i përfshirë me këtë veprimtari.

Burime pranë hetuesve të çështjes bënë me dije për “Gazeta Shqiptare” se Muho ka pohuar se shoku i tij, Eraldo i kishte kërkuar që të transportonte çantën dhe se për këtë gjë do të paguhej 350 euro. “Eraldo është shoku im. Ai më kërkoi që të bëja transportin e çantës dhe më kërkoi që të mos e hapja. Unë nuk e dija se çfarë kishte brenda saj dhe se kujt do t’i dorëzohej ajo. Eraldo më tha se për transportin e çantës do të më paguante një shumë prej 350 eurosh”, ka rrëfyer 24-vjeçari Jurgen Muho para oficerëve të policisë, duke pretenduar se nuk ka asnjë lidhje me minat apo edhe me personat që do t’i merrte ato. Ndërkaq, nga ana tjetër, i arrestuari Eraldo Kataroshi nuk ka pranuar të flasë për policinë, duke mos treguar kështu as emrat e personave që kanë përgatitur minat apo edhe të blerësve të tyre. 19-vjeçari është person me precedent të mëparshëm penal. Më herët ai ka qenë i dënuar më parë për veprat penale të “Vjedhjes”, “Moskallëzimit të krimit” dhe “Largimi nga vendi i vuajtjes së dënimit”.

Hetimet

Nga hetimet e policisë ka rezultuar se 3 minat ishin marrë në qytetin e Elbasanit nga Jurgen Muho me porosi të Eraldo Kataroshit. Burime pranë policisë pohuan se kanë dyshime të forta se përgatitja e këtyre minave është bërë në qytetin e Vlorës, ndërsa janë duke punuar për identifikimin e këtyre personave si dhe mënyrën e dërgimit të tyre në Elbasan. Nga ana tjetër, hetuesit janë duke mbajtur nën vëzhgim disa persona si të dyshuar të përfshirë në këtë veprimtari. Ndonëse asnjëri prej të arrestuarve nuk ka pranuar të flasë, policia në bashkëpunim me prokurorinë janë duke punuar me metoda specifike të hetimit për identifikimin e tyre. Sakaq, të njëjtat burime shtuan më tej se kanë dyshime se këto mina mund të përdoreshin në ndonjë ngjarje të rëndë kriminale në Tiranë. Dy të rinjtë u kapën në rrugën “Teodor Keko”, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin tip “Volksëagen Polo”, i cili drejtohej nga Jurgen Muho, u gjet një çantë brenda të cilës ndodheshin 3 mina të pajisura me telekomandë.