Mesazhet prekëse të babait për të birin që ia ekzekutuan në Itali: 4 ditë pa djalin tim

Nuk ka ngushëllim për Pajtim Berishën, babain e 24-vjecarit Ilir Berisha, i cili u ekzekutua pak ditë më parë në Itali.

Pajtim Berisha dhimbjen e madhe e ka ndarë me miqtë e tij në “Facebook”, ku ka publikuar foto dhe mesazhe të ndjera për djalin e tij.

“4 dit të zeza kanë kalu, 4 ditë pa djalin tim, jetë e poshter fat i zi”- shkruan Pajtimi sot përbri një fotoje të të riut.

“Sa t’kem jetën me jetue kurrë s’ku me t’harrue un për ty kam me jetue tona hallet ku me ti marue. Dej sa të des s’kam mu gzue’- shkruan babai në një postim tjetër.

Vrasja e 24-vjecarit ndodhi mbrëmjen e 15 shtatorit pas një sherri jashtë një klubi nate në Itali.