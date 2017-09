Mediu flet pas takimit me Bashën: Ja çfarë do bëjmë me Ruçin

Demokratët nuk e kanë vendosur ende se çfarë qëndrimi do të mbajnë të shtunën, kur Gramoz Ruçi të zgjidhet në krye të Kuvendit. Por, Fatmir Mediu pasi bisedoi me Lulzim Bashën hodhi poshtë skenarët për bllokimin e seancës edhe pse vendimi përfundimtar i takon grupit parlamentar.

“Do ketë një diskutim të grupit parlamentar për këtë çështje ku do vendosim edhe qëndrimet tona. Nuk mendoj se qëndrimi i opozitës duhet të përcaktohet nga raportet momentale spontane, por duhet të ketë një qëllim të caktuar për të ndërtuar një raport të drejtë me votuesin e djathtë dhe një qëndrim politik sa më të djathë në Kuvendin e Shqipërisë”,- u shpreh Mediu.

Reforma zgjedhore dhe ajo kushtetuese pritet të jenë kryefjalë e kësaj legjislature. Kryerepublikani distancohet nga propozimet e disa zyrtarëve të lartë të PD, për ta bërë votimin e detyrueshëm.

“Ajo që dua të them është se e djathta bazohet mbi individin dhe lirinë e individit dhe çdo gjë që bie ndesh me këtë koncept për mendimin tim personal është e papranueshme”, theksoi Mediu.

Këtë mandat opozita do të ketë përballë një super mazhorancë në numra, megjithatë Fatmir Mediu është i mendimit se kabineti “Rama 2” nuk premton asgjë të re.

“E njëjta histori e vjetër me pazare të reja, dhe kjo është e frikshme sepse është rikthim i pozicioneve politike të së kaluarës. E kam thënë, është një lëvizje politike e Antonio Gramishit, e shoqëruar me praktika të Hugo Chavezit, struktura paralele të krimit që ndëshkojnë këdo që është kundër qeverisë, jo vetëm nga pikëpamja morale por edhe politike”, thekson Mediu.

Fatmir Mediu është aleati i parë që takohet me kryetarin demokrat, ndërkohë ky i fundit pas rikthimit në seli ka zgjedhur të qëndrojë larg kamerave.